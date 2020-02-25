Объем международных поставок модулей Trina Solar в 2019 году превысил 10 гВт

ЧАНЧЖОУ (CHANGZHOU), Китай, 25 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Trina Solar Co., Ltd. достигла новой важной вехи: в 2019 году объем международных поставок фотоэлектрических модулей китайского производителя превысил 10 гВт. Trina Solar входит в тройку лидеров составленного PV InfoLink рейтинга крупнейших поставщиков фотовольтаики за 2019 год, стабильно сохраняя за собой ведущие позиции в данной категории.

В прошлом году компания побила мировой рекорд эффективности энергетического преобразования монокристаллических элементов типа N, а также литых моноэлементов i-TOPCon, продолжая работать над оптимизацией технологий многошинных, двусторонних модулей с двойным стеклянным покрытием, являясь безусловным лидером отрасли по масштабам собственных технических преимуществ. В августе Trina Solar первой приступила к разработке модулей с использованием кремниевых пластин 210 мм (так называемых "модулей 210"), что в полной мере соответствует новейшим отраслевым тенденциям. Полагаясь на многолетний опыт НИОКР и производства, компания представила уникальную трехкомпонентную конструкцию для крупных модулей по многошинной технологии. Первый прототип модуля-210 сошел с производственной линии Trina Solar в начале 2020 года. Эта технология заметно сокращает сроки вывода на рынок модулей увеличенного размера.

Активный рост в 2019 году продемонстрировало разработанное компанией решение TrinaPro. Это решение представляет собой комбинацию высокоэффективных модулей Trina Solar, которые в сочетании с интеллектуальным алгоритмом двустороннего треккера и "умным" инвертором 1500 В способны значительно повышать общую эффективность системы, снижая приведенную стоимость электроэнергии и имея все шансы завоевать популярность у клиентов по всему земному шару. Продажи решения TrinaPro за первые три квартала 2019 года выросли почти в пять раз по сравнению с показателями за весь 2018 год. Система TrinaPro была успешно применена на нескольких солнечных электростанциях, введенных в эксплуатацию в 2019 году, включая Солнечный парк Цинхай Голмуд, а также СЭС в чилийском поселке Марчиуэ. Владельцы объектов дали очень высокую оценку превосходным генерирующим показателям и надежности системы.

В 2019 году компания инвестировала строительство баз по выпуску высокоэффективных солнечных элементов и модулей гигаваттной производительностью в Иу (пров. Чжэцзян) и Суцяне (пров. Цзянсу), а также заключила рамочные соглашения по реализации второго этапа проектов, которые по окончании работ в 2020 году позволят предприятию заметно нарастить масштабы производства.

Заместитель генерального директора и исполнительный вице-президент Trina Solar Инь Жунфан (Yin Rongfang) прокомментировал: "Мы очень рады, что нашей компании в очередной раз удалось достичь блестящих результатов с точки зрения объемов поставок модулей и комплексных решений, а также не менее довольны ростом нашей репутации среди клиентов по всему земному шару. В 2020 году Trina Solar продолжит развивать направление производства модулей и трекеров, одновременно расширяя масштабы и ассортимент решений для "умной энергетики", а также портфель реализуемых проектов. Мы видим большой потенциал в сочетании технологий фотовольтаики и аккумулирования энергии, инвестируя усилия и средства в проектно-конструкторские разработки, ориентированные на удовлетворение ожидаемого спроса. Являясь важным игроком отрасли и активным сторонником экологичной энергетики, Trina Solar планирует и дальше поддерживать стабильные темпы роста, предоставляя клиентам по всему земному шару высококачественные продукты и сервисы".

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Caption: Объем поставок модулей Trina Solar в 2019 году превысил 10 гВт: компания сохраняет лидерские позиции в своей категории.

О компании Trina Solar

Основанная в 1997 году компания Trina Solar является ведущим мировым поставщиком комплексных решений для солнечной энергетики. Компания специализируется на исследованиях в сфере фотовольтаики, производстве и сбыте фотоэлектрической продукции; реализации отраслевых проектов, эксплуатационно-техническом обслуживании солнечных электростанций; разработке и продаже умных вспомогательных систем для микросетей и комбинированных источников энергии, а также управлении энергетическими облачными платформами. В 2018 году Trina Solar представила собственный бренд Energy Internet of Things (IoT), а также инициировала создание Альянса по промышленному развитию энергетического Интернета вещей и Центра промышленных инноваций нового энергетического Интернета вещей в сотрудничестве с ведущими предприятиями и исследовательскими учреждениями мира. Компания стремится сохранять за собой статус лидера мировой отрасли умной энергетики. Для получения дополнительной информации посетите www.trinasolar.com .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чин Ван (Ching Wang), +86-21-6057-5302