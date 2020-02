Бренд TUMI представил первый фильм новой рекламной кампании с участием Дэниела Хенни

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 25 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- TUMI, ведущий международный бренд стильных дизайнерских товаров для путешествий и повседневной жизни, сегодня представил первый фильм из нового цикла под названием Perfecting The Journey – The Series. Звездой премьерной части цикла стал популярный актер кино и телевидения Дэниела Хенни.

В неизменном стремлении к совершенству через инновации бренд TUMI черпает вдохновение в сферах за рамками собственной деятельности. Каждый яркий эпизод Perfecting The Journey – The Series посвящен уникальной и актуальной теме непрерывного поиска путей к оттачиванию того или иного мастерства. Для актера Дэниела Хенни высшей профессиональной целью является создание "идеального кадра".

Первый фильм цикла, созданный режиссером Джоном Клементсом, предлагает зрителю взглянуть изнутри на все этапы творческого процесса популярного актера - от погружения в роль до появления перед камерой. Мы узнаем о трудностях, с которыми сталкивается Дэниел, о том, как планомерно движется к своей цели, а также о той невероятной химии, что необходима для поистине легендарной сцены. Как отмечает Хенни, актерскую игру невозможно усовершенствовать, но именно это и мотивирует его на дальнейшие свершения.

Именно этот постоянный процесс улучшения в конечном итоге формирует и изменяет культурный ландшафт. А совершенство, как оказывается, это просто идея. Первоочередное же значение имеет путь к ее реализации.

"Я люблю свои рюкзаки TUMI. Они прочные, надежные и чрезвычайно функциональные, - поделился Дэниел Хенни. - В них есть кармашек буквально для любой мелочи, а мне не приходится переживать, что они порвутся или перетрутся. Некоторым мои сумкам TUMI уже очень много лет - и они по-прежнему в отличнейшем состоянии. И именно таким я хочу видеть и себя, как человека, и как актера - способным преодолеть любые препятствия, демонстрируя силу и гибкость".

Новая рекламная кампания посвящена обновленной линейке Harrison Collection, вдохновленной современным и неподвластным времени стилем. Простые и минималистичные изделия данной коллекции характеризуются максимальной функциональностью и лаконичными контурами. В линейке представлены рюкзаки Osborn Roll Top Backpack, Warren Backpack, Bradner Backpack и сумка-банан Gregory Sling. Все модели изготовлены из легкого и прочного нейлона. Дэниела показывает, как изделия Harrison Collection обеспечивают ему максимальный комфорт в путешествиях и профессиональной жизни.

"В наших глазах Дэниел - настоящий гражданин мира, постоянно стремящийся повысить комфорт и эффективность своих поездок, - комментирует креативный директор TUMI Виктор Санц (Victor Sanz). - Учитывая наше общее стремление к совершенству в собственном деле, нам было намного легче установить с ним контакт на самом глубоком уровне. Я рад представить публике первый фильм из нашего потрясающего цикла и с нетерпением жду возможности порадовать нашу публику другими эпизодами новой рекламной кампании".

Фильм будет транслироваться на международных социальных платформах бренда, включая Instagram, Facebook, Twitter и YouTube, а также на наружных рекламных дисплеях и через цифровые каналы.

О компании TUMI

Основанная в 1975 году компания TUMI создаёт первоклассные аксессуары для бизнеса и путешествий, способные сделать все аспекты жизни "в разъездах" комфортными и элегантными. Сочетая в своих изделиях безупречную функциональность, оригинальное мышление и дух истинного мастерства, мы неизменно стремимся дать возможность любителям путешествий получать удовольствие от своего увлечения на протяжении всей жизни. Продукция бренда реализуется в 75 странах мира через сеть из 2 000 авторизованных точек продаж. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите веб-сайт www.TUMI.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: TUMI, Зои Сандерс (Zoe Saunders), Zoe.Saunders@tumi.com