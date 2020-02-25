Huawei ускоряет развитие экосистемы HMS на пороге эпохи 5G

БАРСЕЛОНА (BARCELONA), 25 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Барселоне состоялась виртуальная презентация продуктов и стратегии Huawei Consumer Business Group (BG), в ходе которой представители компании анонсировали ряд новых стратегических разработок в сфере 5G, а также рассказали о достижениях в области развития Huawei Mobile Services (HMS) и HUAWEI AppGallery.

Открытая платформа HMS Core от Huawei предоставляет разработчикам средства для быстрой интеграции мобильных сервисов в собственные приложения. Генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ричард Юй отметил: "Наращивая темпы реализации нашей стратегии создания комплексной экосистемы "ИИ-жизни", мы ускоряем разработку наших сервисов HMS. Сотрудничая с разработчиками в вопросах повсеместного распространения технологий 5G, мы стремимся обеспечивать потребителям функциональные услуги высочайшего качества".

Безопасные, функционально насыщенные и универсальные приложения

HUAWEI AppGallery - официальная платформа дистрибуции приложений Huawei. Платформа, в основу которой положены плоды девятилетнего труда по разработке и накоплению программных продуктов, входит в тройку ведущих международных магазинов приложений, предоставляя тщательно подобранную коллекцию локальных и универсальных утилит 600 миллионам пользователей устройств Huawei в более чем 170 странах мира. За 2019 год 400 млн ежемесячно активных пользователей HUAWEI AppGallery по всему земному шару совершили 210 млрд загрузок. По мере презентации новых локализованных сервисов Huawei на различных рынках мира платформа будет предоставлять пользователям устройств китайского разработчика еще больше популярных, инновационных и проверенных приложений.

В специальной категории продуктов на HUAWEI AppGallery - Quick Apps, - предлагаются бесплатные программы, доступные по требованию. В настоящий момент в данной категории уже представлены свыше 1 700 приложений.

HMS выходит на мировую арену

Представленный сегодня новый смартфон HUAWEI Mate Xs наглядно доказывает неизменную приверженность компании-разработчика принципам HMS. Гаджет оснащен рядом приложений HMS, оптимизированных под инновационный форм-фактор устройства. В их числе: HUAWEI AppGallery, HUAWEI Assistant, HUAWEI Video и т.д.

Виртуальный помощник HUAWEI Assistent, поддерживающий свыше 30 языков и обслуживающий более 180 млн активных пользователей по всему миру, предоставляет индивидуализированный контент, исходя из географического положения, местного времени и погодных условий в регионе нахождения пользователя. На данный момент виджет, доступ к которому осуществляется прямо с главного экрана устройства, способен предоставлять наиболее актуальную информацию о более чем 150 спортивных мероприятиях, а также об активности на фондовых рынках мира.

HUAWEI Video - платформа с тщательно подобранной коллекцией видео по запросу. На сегодняшний день 160 млн ежемесячно активных пользователей сервиса доступен высококачественный международный и региональный контент, публикуемый в сотрудничестве с Universal Studios, Sony, BBS и Disney.

Обеспечивая безупречный процесс сетевого взаимодействия, сервисы HMS играют ключевую роль в ускоренной реализации стратегии создания комплексной экосистемы "ИИ-жизни" по формату "1+8+N". Компания приглашает разработчиков присоединяться к данной экосистеме, чтобы вместе с Huawei формировать интеллектуальную функциональную среду для потребителей в эпоху 5G.

Открытые возможности для полноценной поддержки разработчиков

HMS Core 4.0 представляет собой комплекс инструментов, помогающих партнерам Huawei и разработчикам ПО создавать уникальные новые продукты, раскрывающие полный программный и аппаратный потенциал устройств Huawei. В своей программной речи Ричард Юй представил ряд инструментальных комплектов, представленных на платформе. В их число вошли Machine Learning Kit, Scan Kit, Map Kit и т.д.

Machine Learning Kit способен выявлять и идентифицировать формы и характерные особенности лица пользователя по семи критериям, включая выражение, пол, возраст и одежду. Этот инструментальный комплект позволяет разработчикам с легкостью интегрировать в свои приложения функции бьютификации, а также распознавания текста и объектов.

Scan Kit заметно сокращает период разработки приложений для сканирования штриховых и QR-кодов.

С помощью Map Kit разработчики могут создавать персональные карты и добавлять метки, а также развертывать такие сервисы, как оповещение о состояниях дорог по всему миру в режиме реального времени и чрезвычайно высокоточное планирование маршрутов в более чем 200 странах земного шара.

На сегодняшний день сервисами HMS пользуются свыше 1,3 млн зарегистрированных разработчиков, а к платформе HMS Core подключены более 55 000 приложений. С каждым днем все больше международных разработчиков присоединяются к экосистеме мобильных сервисов Huawei и размещают свои продукты на HUAWEI AppGallery, обеспечивая дополнительный комфорт и функциональные возможности потребителям по всему миру.

Система комплексной безопасности защищает частную информацию пользователей

Команда Huawei неизменно придает громадное значение вопросам кибербезопасности и защиты конфиденциальности. Глобальная рамочная концепция соблюдения нормативных требований к защите персональной информации пользователей устройств Huawei отвечает Общепринятым принципам конфиденциальности (GAPP) от AICPA/CICA, Общему регламенту ЕС по защите персональных данных (GDPR), а также положениям региональных административных актов в данной сфере.

Получив в 2015 году сертификаты ISO/IEC 27001 и CSA Star, а также пройдя сертификацию на соответствие стандарту конфиденциальности ISO/IEC 27018 в 2019 году, платформа HMS стала одним из первых продуктов, официально признанных соответствующими требованиям ISO/IEC 27701. Этот факт обеспечил Huawei статус лидера в области управления безопасностью, прозрачности и соблюдения норм конфиденциальности частной информации.

О подразделении Huawei Consumer BG

Продукты и сервисы Huawei доступны в более чем 170 странах и регионах мира. Ими успешно пользуется треть всего мирового населения. Компания располагает четырнадцатью центрами НИОКР в США, Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Huawei Consumer BG - одно из трех бизнес-подразделений Huawei, деятельность которого охватывает разработку и производство смартфонов, ПК и планшетов, а также носимой электроники и облачных сервисов. В основе международной сети Huawei лежит 32-летний опыт деятельности в телекоммуникационной отрасли и неизменное стремление предоставлять потребителям по всему миру доступ к новейшим достижениям технологического прогресса.

Для получения дополнительной информации посетите: http://consumer.huawei.com

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