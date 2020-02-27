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Volvo Trucks представляет новое поколение тяжелых грузовых автомобилей

Гётеборг, Швеция, 27 февраля 2020 г. /PRNewswire/ --Volvo Trucks представляет четыре новых грузовых автомобиля с акцентом на безопасность, производительность и рабочее место водителя. На четыре модели Volvo для тяжелых условий эксплуатации — FHFH16, FM и FMX — приходится около двух третей поставок Volvo Trucks.

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8695851-volvo-trucks-new-heavy-duty-trucks/

«Мы гордимся данной инвестицией в будущее, чтобы оставаться лучшим деловым партнером для наших клиентов, сделав их еще более конкурентоспособными. Мы стремимся помочь им привлекать лучших водителей в условиях все более жесткой конкуренции на рынке», — говорит Рогер Альм, президент Volvo Trucks.

Ожидаемый растущий спрос на перевозки требует увеличения числа квалифицированных водителей по всему миру. Судя по оценочным данным, в Европе нехватка водителей составляет около 20%. Чтобы помочь клиентам нанимать лучших водителей, Volvo Trucks уделяет большое внимание разработке новых грузовых автомобилей, делая их более безопасными, эффективными и привлекательными рабочими инструментами для квалифицированных водителей.

«Водители, которые управляют автомобилями безопасно и эффективно, становятся бесценным активом любой транспортной компании. Ответственное поведение за рулем позволяет уменьшить выбросы CO2 и расходы на топливо, а также помогает снизить риск несчастных случаев, травм и незапланированных простоев. Наши новые грузовые автомобили помогут водителям работать еще безопаснее и продуктивнее, предоставив нашим клиентам веские аргументы в борьбе за привлечение лучших водителей», — продолжает Рогер Альм.

Модели автомобилей в линейке Volvo Trucks доступны с несколькими вариантами кабин и могут быть подготовлены для разных видов работ. В магистральных автомобилях кабина часто служит водителю вторым домом. Во время региональных перевозок автомобиль порой становится своеобразным мобильным офисом, а в строительной отрасли грузовые автомобили должны выполнять роль надежных и практичных рабочих инструментов. Поэтому при разработке всех новых моделей грузовых автомобилей во главу угла были поставлены обзор, комфорт, эргономика, уровень шума, маневренность и безопасность. Изменился и внешний вид автомобилей, позволив объединить всю линейку посредством родственного и современного дизайна.

Новые, более просторные кабины с улучшенным обзором у Volvo   FM  и Volvo   FMX

Новые Volvo FM и Volvo FMX оснащены совершенно новыми кабинами с рядом функций приборных дисплеев, которые есть у моделей Volvo FH и Volvo FH16. Их внутренний объем увеличен почти на кубический метр, что повышает комфорт и расширяет рабочее пространство. Обзор стал еще лучше благодаря большим окнам, заниженной линии дверей и новым зеркалам.

Все модели кабин оснащены новым интерфейсом водителя

В зоне водителя теперь есть совершенно новый интерфейс для вывода данных и обеспечения связи. Он призван упростить обзор и управление различными функциями, снижая нагрузку на водителя. Приборный дисплей с 12-дюймовым экраном полностью цифровой и позволяет водителю в любое время легко получать необходимую информацию. В непосредственной близости от водителя есть дополнительный 9-дюймовый информационный дисплей для Infotainment, навигации, получения данных о перевозимом грузе и изображений с камер. Этими функциями можно управлять с помощью клавиш на рулевом колесе, голосового управления, сенсорного экрана и панели управления дисплеем.

Эффективные двигатели и альтернативные силовые линии

Транспортным компаниям важны не только показатели экономичности, но и забота об окружающей среде. Поскольку единственного источника энергии, который решал бы все проблемы изменения климата, пока не предвидится, а различные транспортные сегменты и задачи требуют различных решений, в обозримом будущем будет применяться несколько типов силовых приводов.

На многих рынках Volvo FH и Volvo FM поставляются с двигателем, работающим на СПГ. Он соответствует стандарту Euro 6, обеспечивая экономию топлива и производительность наравне с аналогичными дизельными автомобилями Volvo, но с гораздо меньшим воздействием на климат. Газовый двигатель может работать на биогазе, сокращая выбросы СО2 вплоть до 100%, или на природном газе, который уменьшает выбросы СО2 вплоть до 20% по сравнению с аналогичными дизельными автомобилями Volvo. Речь идет о вредных выбросах при эксплуатации автомобиля в так называемом цикле «от бака до руля».

ССЫЛКА на ролик о линейке
ССЫЛКА на изображения высокого разрешения

Иллюстрации и видеоролики доступны в банке изображений и видеогалерее Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

О Volvo Trucks

Volvo Trucks является поставщиком комплексных транспортных решений для профессиональных и требовательных клиентов, предлагая широкий ассортимент средних и тяжелых грузовых автомобилей. Поддержка клиентов осуществляется за счет широкой сети из 2100 сервисных станций и офисов продаж в более чем 130 странах мира. В 14 странах располагаются заводы по производству грузовиков Volvo. В 2019 году во всем мире было продано более 131 000 грузовиков Volvo. Компания Volvo Trucks является частью группы компаний Volvo, одного из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, автобусов, строительного оборудования, а также двигателей и энергоустановок для промышленного применения и морского транспорта. Группа компаний Volvo также предлагает решения в области финансовых услуг и технического обслуживания. Volvo Trucks осуществляет свою деятельность в соответствии с главными ценностями: качество, безопасность и защита окружающей среды.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к руководителю отдела по связям с общественностью Volvo Trucks в России

Олегу Васильченко
телефон +7-(495)-961-10-30
эл. почта oleg.vasilchenko@volvo.com

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