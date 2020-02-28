Risen Energy вошла в тройку популярных поставщиков солнечных модулей на бразильском рынке

НИНБО (NINGBO), Китай, 28 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущее бразильское исследовательское агентство Greener обнародовало Отчет о результатах стратегического исследования рынка солнечной энергетики-2019, проводившегося в период с 19 декабря 2019 года по 27 января 2020 года при участии 884 системных интеграторов.

По данным отчета, большинство фотоэлектрических модулей, установленных в Бразилии в 2019 году, были завезены из-за рубежа. Объем импорта подобного оборудования в прошлом году достиг 4,14 ГВт, что на 120,3 процента выше показателя 2018 года (1,88 ГВт). Согласно содержащейся в документе информации, в 2019 году Risen Energy вошла в тройку самых популярных брендов среди бразильских потребителей, поставив на рынок этой южноамериканской страны продукцию в объеме 500 МВт.

Компания Risen Energy следует стратегии глобального развития, планомерно расширяя масштабы своего присутствия на зарубежных рынках и демонстрируя впечатляющие результаты во многих регионах мира. По обнародованным справочной системой Zhixinzixun данным об объемах экспорта модулей, в 2019 году компания Risen Energy экспортировала продукцию совокупной мощностью 5,53 ГВт. На рынке Индии китайская компания вошла в тройку лидеров по объемам поставок в прошлом году.

"Бразилия - быстро развивающийся рынок с колоссальным потенциалом и один из четырех ключевых для нас стратегических регионов. В 2020 году мы продолжим реализовывать стратегию локализации, активно расширяя свое присутствие на бразильском рынке с целью достичь целевого показателя экспорта на уровне 1 ГВт. Мы и дальше будем стремиться предоставлять региональным клиентам высококачественные продукты и сервисы", - прокомментировал Боб Хао (Bob Hao), отвечающий за продажи оборудования Risen Energy на рынке Бразилии.

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