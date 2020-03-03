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Героями новой рекламы чипсов Lay's стали Лионель Месси, Поль Погба и Лике Мартенс

Бренд LAY'S представляет международную рекламную компанию-2020 в партнерстве с Лигой чемпионов УЕФА

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 3 марта 2020 г. /PRNewswire/ — Lay's, бренд снеков № 1 В мире, сегодня представил свою рекламную кампанию-2020, посвященную миру футбола. Звездами нового ролика стали три мировых звезды этой красивой игры. Партнером Lay's в рамках этой рекламной кампании, как и раньше, выступает Лига чемпионов УЕФА. Напомним, что сотрудничество бренда с союзом европейских футбольных ассоциаций продлится до 2021 года.

По сюжету 60-секундной рекламной вставки шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, действующий чемпион мира Поль Погба и лучшая футболистка Европы-2017 Лике Мартенс буквально за секунды до начала матча отвлекаются на аппетитный звук, с которым фанат на трибуне открывает пачку чипсов Lay's. В момент, когда стадион слышит хруст первого кусочка жареной картошки, все внимание зрителей переключается на вожделенную пачку. Под аккомпанемент свинговой мелодии из 50-х поклонники футбола бросаются в погоню за чипсами.

Звездные игроки на поле присоединяются к толпе, совершая невероятные трюки, чтобы первыми добраться до манящей пачки с вкусным снеком. Погба в несколько прыжков преодолевает стадион и взлетает на трибуны, Мартенс выпрыгивает из окна студии, а Месси добирается до чипсов в драматичном прыжке с подвесной камеры стадиона.

Один из самых титулованных футболистов в истории Лео Месси отметил: «Как и всегда, я с большим удовольствием принял участие в новой рекламной кампании Lay's. Я сотрудничаю с этим брендом уже много лет, и каждая новая кампания превосходит все мои ожидания. Идея повисеть на камере над стадионом в погоне за пачкой чипсов Lay's воплотилась в поистине оригинальный трюк«.

Лике Мартенс прокомментировала: «Съемки рекламного ролика Lay's подарили мне потрясающий опыт. Мне очень нравится тот дух веселья и радости, который по-настоящему роднит Lay's с футболом. Я рада быть частью этой рекламной кампании и надеюсь, что наши фанаты оценят ее по достоинству«.

Поль Погба добавил: «Я с удовольствием впервые принял участие в футбольной кампании Lay's. Мы сняли веселый и энергичный ролик под потрясающую музыку. Я в нем даже подтанцовываю, добравшись до чипсов!»

Кроме самого ролика команде Lay's удалось заснять эксклюзивный закулисный контент с каждым футболистом. Эти уникальные видео доказывают, что даже ожесточенная схватка на поле не может отвлечь от пачки Lay's.

В рамках рекламной кампании бренд также представит лимитированную упаковку с изображениями звезд Лиги чемпионов УЕФА.

Вице-президент по вопросам международного маркетинга продукции PepsiCo Себнем Эрим прокомментировала: «Мы знаем, что Lay's и футбол абсолютно неразлучны. В этом году мы хотели добавить нашему бренду энергии и показать, что может случиться, когда пачка чипсов приводит в ажиотаж целый стадион на матче Лиги чемпионов УЕФА. На первом плане в новом ролике выступают потрясающие вкусовые качества Lay's: ведь каждый человек, включая даже футболистов мирового класса, хотят заполучить в свои руки самый популярный снек на планете!»

В дополнение к новому ролику и лимитированной упаковке Lay's в точках продаж, а также на наружных рекламных носителях и в социальных сетях появится и другой рекламный контент с участием игроков. Присоединяйтесь к онлайн диалогу с хэштэгом #LaysUnited.

Примечание для редакторов

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Гленда Соарес (Glenda Soares): glenda.soares@pepsico.com

О компании PepsiCo Потребители в более чем 200 странах мира ежедневно употребляют миллиард единиц продукции PepsiCo. В 2019 году чистая прибыль компании от портфеля напитков и продуктов питания торговых марок Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker и Tropicana превысила 67 млрд долл. США. В ассортименте продукции компании представлены 23 торговых марки, ежегодный объем розничных продаж каждой из которых превышает 1 млрд долл. США.

В основе деятельности PepsiCo лежит стремление быть мировым лидером в сфере удобных в употреблении продуктов питания и напитков. Это стремление воплощено в нашем принцип «Winning with Purpose» (Побеждать со смыслом). Этот принцип отражает наше амбициозное желание лидировать на рынке, используя для этого экологически устойчивые методы менеджмента, а также наполнять смыслом все аспекты нашей деятельности. Для получения более подробной информации посетите www.pepsico.com

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