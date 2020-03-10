Независимое расследование нарушений в тяжелой атлетике Макларена запускает защищенный сайт

ТОРОНТО, 10 марта 2020 г. /CNW Telbec/ - Независимое расследование обвинений в коррупции в тяжелой атлетике запустило защищенный веб-сайт, с помощью которого тяжелоатлеты, технический персонал, тренеры, сотрудники, а также их родственники или друзья могут передать группе, ведущей расследование, информацию о коррупции на условиях полной конфиденциальности.

"Мы настоятельно призываем всех, кто владеет информацией относительно коррупции в международной тяжелой атлетике, передать нам ее и предоставить как можно больше подробностей, — заявил профессор Ричард Макларен. — Любая информация будет способствовать нашему расследованию. Мы исполнены решимости расследовать все полученные зацепки".

Веб-сайт для предоставления сведений доступен по адресу https://mclarenweightliftingenquiry.com. Доступ к горячей линии для сообщения о злоупотреблениях можно получить через этот веб-сайт или непосредственно по адресу https://forms.theiline.co.uk/miwe.

Горячая линия работает при поддержке Crimestoppers — независимой благотворительной организации, которая предоставляет людям возможность выступать против преступлений, коррупции и мошенничества. Лицам, предоставившим сведения, гарантируется полная конфиденциальность.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) в феврале 2020 года назначила профессора Макларена для расследования обвинений в нарушениях в отношении Тамаша Аяна (Tamas Ajan) и IWF, описанных в документальном фильме Der Herr de Heber (Властелин штанги), показанном немецкой вещательной компанией ARD.

В фильме содержатся обвинения в финансовых злоупотреблениях, нарушениях проведения допинг-тестов, махинациях с образцами для допинг-контроля, а также нарушениях в оплате.

Расследование является полностью независимым. Группа взяла на себя обязательство представить доклад к концу апреля. Профессор Макларен предоставляет отчеты через новосозданную Комиссию по надзору и добросовестности IWF, обеспечивающую его взаимодействие с исполнительным комитетом IWF. Профессор Макларен уполномочен принимать любые меры, которые он сочтет необходимыми, чтобы обеспечить надлежащее расследование и информирование по каждому обвинению.

Контактная информация для получения дополнительных сведений:

Кэтрин Дойл (Catherine Doyle)

Электронная почта: catherine.doyle@communicationsavenue.com

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