"Global Eco" успешно поставляет скруббер 'MS-Sox' для компании "Hyundai Merchant Marine"

УЛЬСАН (ULSAN), Южная Корея, 11 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- "Global Eco", южнокорейский производитель судовых скрубберов, сообщил, что успешно поставил скруббер 'MS-Sox' для компании "Hyundai Merchant Marine", и данный скруббер можно установить за две недели.

Вместе с данным проектом для компании "Hyundai Merchant Marine", в конце января этого года "Global Eco" реализовало уже более 20 проектов с такими мировыми компаниями-судовладельцами, как "Vitol Services" и "Zodiac Maritime" и т. д.

"Количество компаний-судовладельцев, которые рассматривают возможность установки на свои суда скруббера вместо использования мазута с очень низким содержанием серы (VLSFO) растет во всем мире, и соответственно количество запросов и заказов на скрубберы также увеличивается", об этом заявил г-н Со Мин Су, председатель правления "Global Eco".

Г-н Со сообщил, что "Большинство сухих доков на китайских верфях во втором квартале 2020 года полностью забронированы для модернизации скрубберов. Чтобы установить скруббер, судно должно зайти в сухой док с целью восстановления нижней части судна. После помещения судна в сухой док в среднем на модернизацию требуется 40-60 дней. Однако, скруббер 'MS-Sox' является единственным в мире скруббером, который не требует нахождения судна с сухом доке и может быть установлен за две недели."

Г-н Со также добавил, что "'MS-Sox' привлекает внимание из-за отсутствия необходимости сухого докования судна, установку за 12 дней, максимального использования существующей конструкции судна и срока поставки с даты заказа всего 4 месяца. Успешное выполнение более 20 проектов для мировых компаний-судовладелцев само по себе является гарантией превосходного качества продукции."

Что касается процесса установки, он сообщил следующее: "Для балкеров – судов перевозящих навалочный груз и судов-перевозчиков руды очень большого водоизмещения (VLOC) "Global Eco" проводит предрейсовые физические испытания, технико-экономическое тестирование и 3D-сканирование. Затем, по прибытии судна в Китай после 90-дневного рейса Китай-Бразилия-Китай. После завершения подготовления (к примеру, весь рабочие силы, материалы и коммунальные услуги и пр.) мы проводим все работы по модернизации вместе с прибытием корабля."

Так, фактически в октября 2019 года "Global Eco" провела работы по модернизации скрубберов одновременно для трех судов.

В заключение г-н Со пояснил, что "Скруббер 'MS-Sox' от "Global Eco" является оптимальным скруббером для судовладельцев. В данный момент на основании договора возможно завершить установку уже в июне этого года. И мы планируем начать более активную деятельность по продаже скрубберов по всему миру".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дживон Ли (Jiwon Lee), +82-70-4242-4857, jwlee@ms-sox.com