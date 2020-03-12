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EAL содействует стабилизации глобальной цепочки поставок на фоне пандемии коронавируса

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 12 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Все девять грузовых самолетов компании Eastern Airlines Logistics (EAL), дочернего предприятия China Eastern Air Holding Co. Ltd (CEAH), были введены в эксплуатацию в этом месяце, обеспечив заметный рост объемов грузоперевозок. 

Совершая 10 рейсов в день, компания EAL сохранила стабильный темп транспортировки грузов.  На протяжении четырех февральских недель перевозчик непрерывно наращивал пропускную способность и объемы транспортируемых грузов. К концу февраля объем экспортируемых грузов вырос на 30% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года, а объем ввоза увеличился более чем на 50%. Столь высокие показатели обеспечили прочный фундамент для усиленной борьбы с эпидемией COVID-19 в мировом масштабе и стабилизации логистических аспектов глобальной цепочки поставок. 

На фоне эпидемии коронавируса в конце января этого года китайские авиакомпании приостановили значительная часть международных и внутренних рейсов. Этот фактор оказал колоссальное влияние на сегмент воздушных перевозок, что, в свою очередь, привело к громадному ущербу для снабженческих и маркетинговых цепочек многочисленных предприятий, и в особенности многонациональных корпораций.

После начавшегося 10 февраля процесса возобновления работы китайских компаний отрасль грузоперевозок первой ощутила на себе рост спроса в то время, как объемы пассажирских и морских транспортировок по-прежнему остаются на низком уровне.

Для удовлетворения рыночной потребности компания China Cargo Airlines, дочернее предприятие EAL, 15 февраля ввела в эксплуатацию не отданный в аренду грузовой самолет Boeing 747. В период с 24 января по 1 марта на борту грузовые судов EAL и в грузовых отсеках пассажирских лайнеров China Eastern Airlines были доставлены свыше 3 000 тонн материалов для проведения противоэпидемических мероприятий и 138 000 тонн оборудования, необходимого для перезапуска глобальной цепочки поставок.

На сегодняшний день по мере постепенного восстановления нормальной работы производственные предприятия мира также возобновили процессы поставок, а маршрутная сетка грузоперевозчика EAL охватывает 40 международных и региональных логистических центров, включая Чикаго, Лос-Анджелес, Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Бангкок, Осаку, Токио и Сеул. Ранее в этом месяце суточный объем грузов, вывозимых за пределы КНР на борту самолетов EAL, достиг 946 тонн. С момента возобновления производственных процессов на предприятиях, пострадавших от эпидемии, этот показатель вырос на 60 процентов, а в годовом исчислении рост составил впечатляющие 30 процентов. Объем ввозимых грузов составляет 816 тонн в сутки, что на 54,5 процентов больше, чем годом ранее.

Значительную долю в этом объеме в последнее время занимали материалы, необходимые для профилактики и контроля распространения COVID-19. В их числе - запасные детали для возобновления работы на китайских и зарубежных предприятиях, а также товары повседневного спроса, приобретавшиеся потребителями через Интернет. 

Объединяя автомобильные и воздушные перевозки, а также сотрудничая с международными поставщиками, EAL предоставляет глобальные сервисы транспортировки в режиме "дверь-дверь".

Недавно сразу несколько крупных американских автопроизводителей столкнулись с серьезным кризисом, ежедневно теряя миллионы долларов из-за перебоев поставок от всемирно известного производителя автомобильных комплектующих. Узнав об этом, компания EAL в считанные дни разработала специальное логистическое решение, став единственной китайской авиакомпанией, чей план был выбран этим поставщиком.

За первый квартал этого года производитель передал EAL свыше 600 тонн автокомплектующих для поставки в США шестью чартерными рейсами.

Следует отметить, что благодаря эффективным противоэпидемическим мерам на территории КНР китайским предприятиям удается увеличивать число рейсов по доставке средств экстренной помощи зарубежным компаниям, а грузовая авиация играет активную роль в реагировании на эпидемическую ситуацию в глобальном контексте.

9 марта широкофюзеляжный самолет В747 компании EAL доставил в аэропорт Карачи 70 тонн китайской гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19 и поразившим Пакистан нашествием саранчи. 

Компания China Eastern Air Logistics Co., Ltd. со штаб-квартирой в Шанхае предоставляет полный спектр логистических сервисов и является дочерним предприятием CEAH. В распоряжении компании - багажные отсеки более чем 700 пассажирских лайнеров China Eastern Airlines и девять грузовых самолетов.

Предприятие первым в китайском секторе гражданской авиации успешно реализовало экспериментальную модель смешанного владения. Кроме СЕАН владельцами компании также выступают Legend Holdings, Global Logistic Properties, Debang Logistics и Greenland Group.

Ссылка на визуальные приложения: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=359718

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ван (Wang), тел.: +86-10-63074558

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