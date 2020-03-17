Huami Amazfit стал лидером по объемам поставок на рынки Испании, Индонезии и Индии

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 17 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Принадлежащий технологической компании Huami (код NYSE: HMI) бренд Amazfit занял 1-е место по объемам поставок в Испании, Индонезии и Индии, 2-е место в Италии и 3-е - в России. По данным IDC[1], в четвертом квартале 2019 года компания Huami вышла в лидеры упомянутых региональных рынков смарт-часов (за исключением детских изделий), что обеспечило бренду Huami Amazfit ведущие позиции в стремительно растущем международном секторе носимой электроники. Быстрый рост объемов поставок продукции Amazfit также подтверждает напористость и амбициозность бренда.

За четвертый квартал 2019 года на рынке смарт-часов[2] торговая марка Huami Amazfit продемонстрировала рост объемов поставок в Западную Европу на 440,1%[3]. Больше всего выросли поставки в Германию - на 1814,4% (6-е место), во Францию - на 708,3% (6-е место) и в Великобританию - на 379,5% (7-е место). В 2019 году компания Huami официально вышла на рынок США и сегодня занимает 6-е место в регионе, нарастив объемы поставок на 97,5% в последнем квартале прошлого года. На остальных рынках Северной Америки компания зафиксировала рост на уровне 328,5%.

По данным финансового отчета Huami за 2019 год, годовая прибыль предприятия достигла 834,9 млн долл. США, что на 59,4% больше, чем годом ранее. Общий объем поставок продукции компании составил 42,3 млн единиц. Основатель, глава правления и генеральный директор Huami г-н Ван Хуан отметил: «Huami и Timex, как стратегические партнеры, достигли заметных совместных успехов в разработке новых продуктов и технологий. На сегодняшний день, наш первый продукт R300 GPS с потрясающим функционалом уже появился на прилавках магазинов в Северной Америке. Параллельно с этим, мы продолжаем сотрудничество с Xiaomi и планируем позже в этом году представить Mi Band 5».

51,6% всего объема зарубежных поставок продукции собственного бренда Huami AMAZFIT пришлось на 70 новых рынков[4]. В четвертом квартале 2019 года компания заключила партнерское соглашение с крупнейшим в ЕС каналом дистрибуции потребительской электроники - MediaMarkt. Кроме эффективного управления маркетингом и каналами продаж свой вклад в успешное развитие торговой марки внесли и инновационные продукты Amazfit. Во второй половине прошлого года Huami представила линейку спортивных гаджетов Amazfit Stratos 3, а также стильные коллекции Amazfit GTR и Amazfit GTS. На выставке IFA 2019 состоялась презентация инновационного концепта Amazfit X с изогнутым экраном. Высокие показатели роста объемов поставок наглядно демонстрируют признание продуктов Huami Amazfit потребителями.

В январе этого года компания приняла участие в выставке CES 2020, представив шесть новых продуктов в трех вертикально интегрированных категориях. Столь масштабная презентация свидетельствует об активном расширении экосистемы продуктов Huami. Так, на выставке состоялась презентация системы для домашнего тренажерного зала Amazfit HomeStudio; складной беговой дорожки Amazfit AirRun; беспроводных стереонаушников (TWS) Amazfit PowerBuds с креплением Clip-to-Go; наушников для комфортного сна и контроля жизненно важных показателей Amazfit ZenBuds, а также смарт-часов для любителей активного отдыха Amazfit T-Rex. Все новинки вошли в топ продуктов, представленных на CES, и получив наилучшие рекомендации от ведущих мировых СМИ и отраслевых организаций.

Благодаря отличным показателям продаж, Huami имеет все шансы завоевать популярность в глобальном масштабе. По состоянию на август 2019 года компания продала свыше 100 млн смарт-устройств на более чем 70 рынках мира. Являясь по-настоящему активным игроком индустрии носимой электроники и демонстрируя истинно благие намерения, Huami стремится помогать людям вести здоровый образ жизни и способствовать созданию целостной экосистемы охраны здоровья. Следуя этим принципам, компания демонстрирует желание быть надежным партнером для своих клиентов.

Кроме того, на фоне сегодняшней непростой экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, руководство компании сохраняет полную уверенность в прогнозируемых бизнес-показателях Huami на первый квартал 2020 года: по предварительным расчетам, чистый доход предприятия должен составить от 980 млн до 1,01 млрд юаней, что на 22,6 - 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда компания получила 799,6 млн юаней.

Контактная информация для представителей СМИ:

pr@huami.com

[1] Согласно данным IDC об объемах поставок смарт-часов (за исключением детских изделий) за четвертый квартал 2019 года

[2] Согласно данным IDC об объемах поставок смарт-часов (за исключением детских изделий) за четвертый квартал 2019 года

[3] Согласно данным IDC об объемах поставок смарт-часов (за исключением детских изделий) за четвертый квартал 2019 года, а также непроверенным финансовым отчетам Huami Corporation за четвертый квартал и весь 2019 год

[4] Согласно данным IDC об объемах поставок смарт-часов (за исключением детских изделий) за четвертый квартал 2019 года, а также непроверенным финансовым отчетам Huami Corporation за четвертый квартал и весь 2019 год

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лью Юнья (Liu Yunya), +86-15999658480, liuyunya@huami.com