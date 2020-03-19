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Презентация нового смартфона Axon 11 от ZTE состоится 23 марта

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 19 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, анонсировала официальную презентацию нового смартфона 5G Axon 11 23 марта в Китае. Новинка, оснащенная функция съемки и редактирования видеофильмов, будет совместима с режимами SA и NSA, открывая потребителям доступ к исключительным преимуществам технологий 5G.

В 2019 году компания ZTE представила свой первый флагманский смартфон 5G, ZTE Axon 10 Pro. Сегодня гаджет можно приобрести в более чем 10 странах мира. ZTE Axon 10 Pro 5G стал первым смартфоном 5G на рынках Северной Европы, Ближнего Востока и Китая.

В стремлении сформировать комплексный портфель диверсифицированных терминальных устройств 5G, способных удовлетворить разнообразные потребности прикладных сценариев операторов, корпоративных и частных потребителей, ZTE активно сотрудничает с более чем 30 международными провайдерами телекоммуникационных услуг в сфере 5G.

Совместно с ведущим японским оператором SoftBank китайский разработчик осуществил успешный выход на еще один высококлассный рынок 5G, представив свой первый флагман ZTE Axon 10 Pro 5G в Стране восходящего солнца. Являясь первым японским оператором, объявившим о внедрении технологий 5G, SoftBank планирует  на первом этапе предоставлять сетевые сервисы нового поколения в нескольких регионах страны с постепенным охватом крупных городов - Токио, Осаки, Нагойи и т.д. Смартфон ZTE Axon 10 Pro 5G открывает своим владельцам доступ к беспрецедентным сервисам и возможностям 5G, включая AR, VR, Free Viewpoint Reality (FR) и высочайшую скорость работы игровых приложений.

На сегодняшний день компания ZTE уже заключила 46 коммерческих контрактов в сфере внедрения сетей 5G в Китае, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и других крупных телекоммуникационных рынках и реализовала проекты углубленного сотрудничества в данной отрасли с более чем 70 операторами по всему земному шару.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)
ZTE Corporation
Tел.: +86 755 26775189
Email: ma.gaili@zte.com.cn

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