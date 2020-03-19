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Рустам Минниханов поздравил сборную команду Татарстана по пожарно-спасательному спорту

Сборная с успехом выступила на зимнем чемпионате России 2020 года по пожарно-спасательному спорту
Президент Татарстана Рустам Минниханов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Президент Татарстана Рустам Минниханов
© Егор Алеев/ТАСС

Казань, 19 марта. Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в чествовании сборной команды республики по пожарно-спасательному спорту. Сборная успешно выступила на зимнем чемпионате России 2020 года по пожарно-спасательному спорту.

"Хотел бы поздравить вас с большими победами! - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к спортсменам. - Наряду с нашими заслуженными мастерами есть уже молодое, подрастающее поколение с хорошими перспективами".

Рустам Минниханов подчеркнул, что победы – это результат планомерной, целеустремленной работы всего коллектива и тренеров.

"Это целая система, система наставников, а также работа спонсоров, мы это понимаем, - сказал он. - Поэтому со словами огромной благодарности и гордости за наших спортсменов хотел бы вас поздравить. Ваш вид спорта – особый. Это очень важно - когда спасатель за короткое время может выполнить поставленную перед ним задачу. Для этого нужна и спортивная выучка, и храбрость, и многие другие показатели. Вы молодцы! Мы вас поздравляем!"

Президент Татарстана пожелал всем удачи, крепкого здоровья и новых побед.

Далее состоялось вручение государственных наград Республики Татарстан.

Так, указом президента РТ за многолетнюю безупречную службу и вклад в развитие пожарно-прикладного спорта в республике медалью Республики Татарстан "За доблестный труд" награжден мастер спорта России, старший тренер сборной команды Республики Татарстан Николай Горбунов. Почетное звание "Заслуженный спасатель Республики Татарстан" присвоено ответственному секретарю федерации пожарно-прикладного спорта РТ Валерию Гришенкову.

После официальной церемонии Рустам Минниханов пообщался со сборной в неформальной обстановке. Пользуясь случаем, спасатели выразили Рустаму Минниханову свою поддержку и высоко оценили его работу на посту президента. 

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