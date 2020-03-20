JA Solar предлагает солнечные модули с монокристаллическими элементами PERC MBB

ПЕКИН (BEIJING), 19 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- С началом использования легированных галлием пластин во всей продукции компании JA Solar стала первым в мире производителем серийных монокристаллических элементов и модулей PERC MBB с подобной технологией.

JA Solar, ведущий производитель высокоэффективного фотоэлектрического оборудования, сообщила о возможности полного перехода своих линий по выпуску монокристаллических элементов и модулей PERC MBB на изготовление продукции с применением легированных галлием кремниевых пластин. Объединяя в себе преимущества технологии PERC-SE и крупногабаритных пластин, подобный метод легирования повышает производительность как элементов, так и готовых модулей.

В 2019 году японская компания Shin-Etsu Chemical предоставила JA Solar лицензионные права на технологию легирования кристаллического кремния галлием для последующего изготовления фотоэлектрических пластин, тем самым позволив китайскому производителю использовать подобные пластины в продукции, поставляемой на рынки по всему миру. Применение кремниевых пластин, легированных галлием, эффективно решает проблему начальной световой деградации (LID), ограничивающей параметры производительности солнечных модулей, оснащаемых традиционными пластинами.

Легирование пластин галлием повышает показатели выработки энергии, обеспечивая улучшенную стабильность и гарантируя клиентам другие долгосрочные преимущества.

Глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) отметил: "Наша компания неизменно пропагандирует уважение к правам интеллектуальной собственности. Делая акцент на научных исследованиях и инновациях, мы применяем сторонние технологии для оптимизации эксплуатационных характеристик нашей продукции. Использование легированных галлием пластин при производстве монокристаллических элементов и модулей PERC MBB позволяет нам предоставлять клиентам по всему земному шару первоклассные фотоэлектрические продукты, содействующие достижению сетевого паритета".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), +86-10-6361-1888 x1698, bj.sunxr@jasolar.com