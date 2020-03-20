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Glooko предоставит доступ к удаленному контролю за пациентами с сахарным диабетом

МАУНТИН-ВЬЮ (MOUNTAIN VIEW), Калифорния, 20 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- В это непростое для всех нас время, когда мир борется с пандемией COVID-19, ведущий разработчик программного обеспечения для контроля за лечением сахарного диабета в режиме реального времени стремится всеми силами защищать здоровье и благополучие пациентов, их близких и лечащих врачей.  В этой связи компания Glooko приняла решение бесплатно предоставить решение по удаленному контролю за процессом лечения, обеспечивающее интерактивное взаимодействие между пациентами и медицинскими специалистами.

Поскольку значительная часть усилий, предпринимаемых членами нашего сообщества, направлены на предотвращение заражения и распространения COVID-19, нам хорошо известно, что лица, страдающие различными хроническими заболеваниями (включая диабет), входят в группу риска развития серьезных осложнений коронавирусной инфекции. По этой причине для таких людей критически важное значение имеет ограничение контакта с потенциальными источниками заражения. В некоторых случаях медицинские специалисты могут принять решение, что оптимальным вариантом для лечения пациента является удаленный контроль его персональных данных с последующей телеконсультацией, проводя личные приемы только в ситуациях, когда состояние больного действительно требует присутствия врача. 

Чтобы свести к минимуму риск заражения больных сахарным диабетом путем расширения доступа к удаленным медицинским консультациям, компания Glooko предлагает больницам и пациентам возможность абсолютно бесплатно пользоваться своим безопасным и защищенным интерактивным решением до тех пор, пока основная угроза пандемии не пойдет на спад. 

Этой услугой могут воспользоваться медицинские учреждения и пациенты в странах, где уже доступны технологии Glooko.  Узнать больше о вариантах доступа к решению Glooko для дистанционного контроля за процессом лечения можно на веб-сайте www.glooko.com.

О компании Glooko 

Комплексный портфель программных продуктов Glooko для лечения сахарного диабета предоставляет пациентам и их лечащим врачам важную аналитическую информацию, позволяющую значительно повысить эффективность терапии. В ассортименте Glooko представлены решения для контроля диабета Glooko и diasend® by Glooko, интегрируемые с широким спектром ведущих современных систем EHR. Обе системы синхронизируют данные, получаемые от более чем 190 устройств и треккеров активности, предоставляя интегрированные, оперативные и актуальные сведения о состоянии здоровья пациента, включая уровень сахара в крови, давление, вес, объем потребления пищи, приема инсулина и лекарственных препаратов. Нашим решениям доверяют мировые лидеры в области лечения диабета. Мы помогаем повышать эффективность терапии для более чем 2,8 миллионов пациентов с сахарным диабетом. Системы Glooko "говорят" 15 языках и используются в 9 000+ медицинских учреждений в 25 странах мира. Узнайте больше на www.glooko.com.

Контактная информация для представителей СМИ: PR@Glooko.com  

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg
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