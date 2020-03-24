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В Китае состоялась презентация первого видео-смартфона 5G Axon 11 от ZTE

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 24 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня официально представила свой первый видео-смартфон  5G Axon 11 в Китае. Девайс отличается исключительной производительностью 5G, элегантным дизайном, обширными функциями съемки и редактирования видео.

"Сохраняя верность отрасли телекоммуникаций и стремясь накапливать передовые технологии в данной сфере, компания ZTE продолжит наращивать инвестиции в инновации, - прокомментировал старший вице-президент ZTE Corporation и глава подразделения мобильных устройств г-н Сюй Фэн (Xu Feng). -  Вместе с этим, учитывая, что большое видео и контент в формате НD являются одним из ключевых сценариев прикладного применения технологий в эпоху 5G, наша компания планирует и дальше вкладывать средства в разработку видеоалгоритмов. В будущем, мы нарастим масштабы НИОКР в аспектах коммуникационных возможностей и алгоритмов обработки видеоданных, что позволит нам предоставлять потребителям конкурентоспособные терминальные устройства 5G".

Мощный функционал для съемки и обработки видеофайлов: создайте видеоархив своей новой жизни   

Как профессиональные видеоблоггеры, так и обычные пользователи стремятся сохранять и делиться самыми яркими моментами повседневной жизни, а также получать актуальную, динамичную информацию в видеоформате. В Китае в 2019 году число пользователей программ создания коротких видеороликов превысило 820 млн человек. И этот показатель продолжает расти. Кроме разрешения и кадровой частоты одним из ключевых параметров, определяющих качество видео, является стабилизация.

Смартфон ZTE Axon 11 5G позволяет снимать видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Такие высокие показатели гаджету обеспечивает четырехкамерная ИИ-система, состоящая из основной камеры Super HD 64 МП, широкоугольной (до 120 градусов) камеры 8 МП, выделенной макрокамеры 2 МП и камеры с профессиональной глубиной резкости. Особого внимания заслуживает тот факт, что и основная, и широкоугольная камеры поддерживают видеостабилизацию. Это позволяет корректировать дрожание при съемке видео и обеспечивает дополнительную четкость изображения. ZTE Axon 11 5G помогает потребителям раскрывать всю красоту окружающего нас мира и снимать высококачественные видео с мельчайшей детализацией.

Чтобы обеспечить пользователям возможность редактировать ролики в любой ситуации, разработчики оснастили ZTE Axon 11 5G дополнительными функциями с поддержкой различных спецэффектов, "склейки" кадров, фильтров и наложения музыки. С их помощью даже самый неопытный оператор сможет создать потрясающую видеохронику собственной жизни. Высокая пропускная способность и низкие задержки сетей в эпоху 5G позволяет закачивать сотни видео 4K HD без сжатия. Вы можете снимать и делиться видео с яркими моментами своей жизни в любое время и в любом месте.

Расширенные возможности 5 G для максимального удобства пользователей

ZTE Axon 11 5G совместим с режимами SA и NSА, что обеспечивает параллельный многоканальный доступ к Wi-Fi и сотовым сетям (4G/5G).  Новый гаджет не только с легкостью справляется с самыми сложными условиями приема сигнала, но и позволяет использовать весь частотный диапазон 5G, повышая скорость наложенных сетей. В "сердце" смартфона лежит мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 765G, гарантирующая максимально эффективное использование технологий 5G. Оснащенный интеллектуальной технологией ускорения сети Link-Booster ZTE Axon 11 5G обеспечивает беспроблемное переключение между Wi-Fi и сотовой сетью, автоматически анализируя пользовательский сценарий и условия сети, а также повышая скорость загрузки данных за счет одновременной адаптации обеих сетей. Скорость коммутации может повышаться на 50% (*согласно результатам тестирования в лаборатории ZTE).

Кроме того, в ZTE Axon 11 5G используется полнофункциональный модуль системной оптимизации нового поколения Z-Booster 2.0, способный распределять ресурсы системы посредством ИИ-алгоритмов и тем самым оптимизировать параметры, влияющие на опыт пользовательского взаимодействия: запуск приложений, работу системы, переключение между сетями, различные прикладные сценарии и т.д. Z-Booster 2.0 состоит из трех функциональных модулей - App-Booster, System-Booster (включающий RAM-Booster, FS-Booster и Power-Booster) и Link-Booster, - позволяющих приложениям запускаться быстрее, функционировать эффективнее и поддерживать более стабильную и скоростную коммуникацию.

Смарт-решение для коррекции питания обеспечивает интеллектуальный контроль системы энергоснабжения за счет согласования характерных алгоритмов пользования с рабочим статусом приложений, повышая срок службы аккумулятора на 35% (*согласно результатам тестирования в лаборатории ZTE).  Система способна полностью удовлетворять потребности пользователей в скоростном сетевом взаимодействии, бесперебойной работе устройств и длительном ресурсе аккумуляторов в эпоху 5G.

Элегантный дизайн с изогнутым дисплеем

С точки зрения внешнего вида, ZTE Axon 11 5G сохранил присущие его предшественникам тонкость и элегантность корпуса. Гаджет оснащен изогнутым "капельным" дисплеем 6,47 дюймов с соотношением размеров экрана к корпусу на уровне 92%. Изогнутое 3D-стекло обеспечивает устройству особую привлекательность и делает его визуально тоньше. Благодаря своему размеру, смартфон идеально лежит в руке и очень удобен в управлении. Боковые поверхности гаджета имеют уникальную конструкцию, по форме напоминая скейтборд, а в верхней и нижней частях имеются изгибы уровня G3, за счет чего весь корпус отличается всесторонней интеграцией, обеспечивая дополнительный комфорт при работе с экраном в горизонтальном расположении. ZTE Axon 11 отличается тонким корпусом - всего 7,9 мм. На сегодняшний день это самый легкий 5G-смартфон на рынке - его вес составляет всего 168 г.

Разместить предварительный заказ на ZTE Axon 11 5G можно с 23 марта в китайских Интернет-магазинах www.myzte.com, zte.jd.com иzte.tmall.com. Стартовая цена ZTE Axon 11 5G на китайском рынке составит 2 698 юаней.

Ознакомиться с видеообзором продукта можно по ссылке:
https://www.ztedevices.com/en/videos/axon11/

Технические характеристики ZTE Axon 11 5G:

Сеть

5G: n1/n3/n41/n78/n79

FDD: B1/3/4/5/7/8/12/17/20

TDD: B34/38/39/40/41

UMTS: B1/2/4/5/8

CDMA: BC0

GSM: B2/3/5/8

LTE 4×4MIMO

DL 3CA,DL 2CA;UL 2CA

Платформа

Мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 765G

Память

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ

ОС

MiFavor 10 (на базе Android 10)

Дисплей

6,47" FHD+(1080*2340), AMOLED

Камеры

Задняя: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП

Фронтальная: 20 МП

Батарея

4000 мАч (cтандартный показатель), QC4+

Интерфейс

USB Type-C 3.1

nano + nano/Micro SD (до 2 ТБ)

Размер

159,2*73,4*7,9 мм

Функции и инструменты

Встроенный сканер отпечатков пальцев, DTS:X ® Ultra, Hi-Fi-разъем для наушников, NFC

GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS,

802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1

акселерометр, датчики приближения и наружного освещения, датчик RGB, компас, гироскоп

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)
ZTE Corporation
Тел.: +86 755 26775189 
Email: ma.gaili@zte.com.cn

 

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