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Облачные презентации и онлайн-заключение контрактов привлекают инвестиции в Вэйфан

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 24 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- По информации, опубликованной на веб-сайте Народного правительства г. Вэйфан, власти города принимают эффективные меры для борьбы с эпидемией COVID-19, одновременно проводя онлайн-презентации, агитационные кампании среди предприятий и привлекая инвестиционных агентов для продвижения капиталовложений и приглашения талантливых специалистов в регион. 

Кроме того, местное правительство активно осваивает модели "облачных промоакций", заключения контрактов в режиме онлайн и привлечения инвесторов без проведения личных переговоров, а также наращивает масштабы взаимодействия с предпринимателями, предприятиями и торгово-промышленными палатами в вопросах активизации инвестиционной деятельности в 2020 году.

Власти Вэйфана запустили новую платформу облачного продвижения капиталовложений на базе механизма круглосуточных онлайн-презентаций, перевели все личные коммуникации в интерактивный режим, внедрили План взаимодействия с международными партнерами по продвижению инвестиций, а также расширили роль консультантов по вопросам социально-экономического развития из Вэйфанского городского комитета КПК и Народного правительства города, инвестиционных "амбасадоров" из числа известных уроженцев Вэйфана, проживающих в других регионах мира. Расширяя каналы привлечения инвестиций и эффективно задействуя инвестиционных агентов, город предлагает полную поддержку ведущим предприятиям и активно привлекает бизнес к этой важной для будущего региона работе. За период с января по февраль в Вэйфане были подписаны контракты на реализацию 181 нового проекта.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Zhang), тел.: +86-10-63074558

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