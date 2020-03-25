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Беспроводные TWS-наушники UGREEN — портативный и универсальный Bluetooth-гаджет

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 25 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Bluetooth-наушники всегда воплощали в себе максимальный комфорт прослушивания музыки: они легкие, небольшие и без раздражающих проводов. Однако первые модели устройств не могли похвалиться достаточно длительным зарядом батареи и высоким качеством звука.

Сегодня, благодаря сверхсовременным технологиям Bluetooth 5.0, наушники UGREEN TWS True Wireless Earbuds от шэньчжэньской компании UGREEN создают новый стандарт беспроводного аудио.

Гаджет в компактном и удобном зарядном чехле позволяет пользователям наслаждаться любимой музыкой в течение невероятных 18 часов - в два раза дольше по сравнению с моделями предыдущих поколений. Более того, на полную зарядку UGREEN TWS True Wireless Earbuds потребуется всего один час.

Сверхлегкие TWS-наушники способны без проблем подключаться к любому смартфону, планшету или другим Bluetooth-устройствам, мгновенно восстанавливая соединение при извлечении из зарядного чехла.

На элегантном и сдержанном черном корпусе обоих наушников UGREEN TWS True Wireless Earbuds расположены сенсорные клавиши, позволяющие останавливать, воспроизводить или переключаться между композициями и подкастами, отвечать на звонки и отклонять вызовы. Быстрое тройное нажатие активирует функцию голосового ассистента в телефонах на базе iPhone и Android.

 

Левый и правый наушник подключаются к вашему устройству в индивидуальном режиме, что гарантирует минимальные задержки и помехи, а также по-настоящему стереофоническое качество звука в формате Hi-Fi. Подобный алгоритм подключения позволяет использовать только один наушник - ведь оба они функционируют

независимо дург от друга и каждый оснащен микрофоном.  Для быстрого ответа на вызов достаточно одного наушника.Насадки трех размеров в комплекте гаджета обеспечивают оптимальное прилегание к уху и максимальное шумоподавление. Наушники стойко переносят воздействие влаги и пота в процессе активных физических нагрузок.

Учрежденная в 2012 году в Шэньчжэне (пров. Гуандун) высокотехнологичная компания UGREEN хорошо известна китайским потребителям.  Предприятие специализируется на разработке смарт-продуктов для дома и транспорта, а также аксессуаров к мобильным телефонам. Все процессы проектирования, разработки и производства выполняются собственными силами компании, что служит залогом высочайшего качества выпускаемой продукции. В 2019 году UGREEN вошла в рейтинг самых популярных брендов на Amazon, а ранее в этом году компания удостоилась престижной премии IF Design Award. За годы своего существования, с 2012 по 2019-й, предприятие зарегистрировало 301 патент, а еще 44 заявки находятся в процессе рассмотрения.

Новые TWS-наушники от UGREEN имеют все шансы стать настоящим лидером на рынке, ведь продукт отвечает всем требованиям пользователей к наушникам: портативности, адаптируемости и гибкости. Сегмент беспроводных наушников является стратегически важным для UGREEN, и компания уверена, что ее клиентоориентированный подход к разработке подобных гаджетов обречен на успех.

Красивые, многофункциональные доступные наушники UGREEN TWS True Wireless Earbuds уже сегодня можно приобрести на AliExpress. На протяжении марта этого года, в рамках Юбилейной распродажи Aliexpress по случаю 10-летия торговой площадки, наушники можно купить с весьма привлекательной скидкой.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Кевин Лю (Kevin Law), +86-755-2806 6530, liuqing@ugreen.com, www.ugreen.com

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