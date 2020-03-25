ZTE и KDDI совместно представят новые смартфоны 5G в Японии

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 25 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, анонсировала запланированную на 2020 год презентацию новых продуктов линейки ZTE a1 на японском рынке в сотрудничестве с ведущим региональным телекоммуникационным оператором KDDI. Новый смартфон 5G будет совместим с режимами SA и NSA, оснащен дисплеем 6,5 дюймов, четырехкамерной ИИ-системой видеосъемки и "сэлфи"-камерой 32 МП.

В эпоху 5G партнеры намереваются совместными усилиями разрабатывать клиентоориентированные продукты в стремлении удовлетворять непрерывно изменяющиеся индивидуальные потребности региональных пользователей по мере развития сетей 5G в Японии. В 2020 году компания ZTE планирует представить на мировом рынке почти 10 новых смартфонов 5G, увеличив ассортимент терминальных устройств для сетей нового поколения до 15 моделей.

Кроме KDDI китайский разработчик также активно сотрудничает с японским SoftBank. В марте этого года компании-партнеры совместно представили на региональном рынке ZTE Axon 10 Pro 5G. Эта флагманская модель уже доступна в более чем 10 странах мира и стала первым 5G-смартфоном, коммерчески доступным в Северной Европе, на Ближнем Востоке и в Китае.

"Компания ZTE всеми силами стремится удовлетворять разнообразные потребности операторов, бизнеса и частных пользователей в различных сервисных сценариях, а также предоставлять широкому спектру отраслевых сегментов комплексный портфель терминальных устройств 5G, - прокомментировал старший вице-президент ZTE Corporation и глава подразделения мобильных устройств Сюй Фэн (Xu Feng). - Мы тесно сотрудничаем с ведущими операторами мира, включая KDDI и SoftBank, в вопросах выявления и удовлетворения истинных потребностей потребителей на региональном японском рынке".

23 марта состоялась официальная презентация нового флагмана ZTE Axon 11 5G в Китае. Это событие ознаменовало дальнейшее расширение портфеля продуктов ZTE и ее присутствия в международной отрасли терминалов для сетей нового поколения. На сегодняшний день, китайский разработчик сотрудничает с более чем 30 операторами в сфере 5G.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)

ZTE Corporation

Tел.: +86 755 26775189

Email: ma.gaili@zte.com.cn