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Berkeley Lights учредила глобальный консорциум для борьбы с СOVID-19 и другими вирусами

В сотрудничестве в Медицинским центром при Университете Вандербильта, Институтом иммунологии города Ла-Хойя и Университетом Эмори Berkeley Lights использует технологические процессы вирусной нейтрализации с применением собственной платформы для ускоренной разработки протоколов лечения и профилактики дальнейшего распространения пандемии коронавируса

ЭМЕРИВИЛЛ (EMERYVILLE), Калифорния, 26 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Berkeley Lights, Inc. сообщила о создании Глобального консорциума по выявлению новых патогенных антител (Global Emerging Pathogen Antibody Discovery Consortium (GEPAD)). Учредителями консорциума также выступают д-р Джейм Кроу (James Crowe) и д-р Роберт Карнахан (Robert Carnahan), представляющие Медицинский центр при Университете Вандербильта, д-р Эрика Оллман Сафайр (Erica Ollman Saphire) из Института иммунологии в г. Ла-Хойя и д-р Франсис Ен-Хен Ли (Frances Eun-Hyung Lee) из Университета Эмори. Цель создания новой ассоциации заключается в ускоренном выявлении нейтрализующих антител из образцов крови пациентов.  Обработка ценных образцов крови и хрупких клеток с применением традиционных технологий представляет собой весьма сложную задачу. Члены консорциума будут использовать платформу Berkeley Lights Beacon для поиска антител в пробах крови выздоравливающих пациентов. Результаты этих исследований обеспечат фундамент для последующей разработки протоколов лечения. Первой "мишенью" для работы консорциума станет коронавирус COVID-19.

В то время, как исследователи по всему миру активно работают над оперативным составлением профиля заболевания вирусом SARS-CoV-2, способность скрининга одиночных В-клеток с экспрессией нейтрализующих антител остается крайне сложной и времязатратной задачей. В человеческом теле содержатся миллиарды В-клеток.  Организм пациента, выздоровевшего от SAR-CoV-2, вырабатывает множество вирус-специфических В-клеток, однако некоторые из них производят антитела, способные лишь связываться с молекулами вируса, но не защищать от него. Поэтому найти специальные В-клетки, устраняющие или нейтрализующие вирус, удается крайне редко. И процесс этот вполне можно сравнить с "поиском иголки в стоге сена". Существующие технологии позволяют осуществлять поиск только связующих клеток, а не нейтрализаторов. Поэтому исследователи вынуждены выполнять секвенирование и последующую экспрессию антител из неспецифических В-клеток, затрачивая на это значительные временные и финансовые ресурсы. Система Beacon и аналитический комплект для вирусной нейтрализации ориентированы на решение этой проблемы путем прямого скрининга одиночных клеток на предмет наличия у них нейтрализующих свойств в течение одного дня.

Первоочередная цель консорциума GEPAD - обеспечить скорейшее терапевтическое реагирование на новые патогены. Консорциум GEPAD призывает всех лиц, задействованных в процессах вирусной нейтрализации и заинтересованных в продвижении соответствующих инноваций, присоединяться к членам ассоциации для совместного создания глобального защитного барьера против заболеваний, вызываемых новыми патогенами. Участники консорциума получат возможность оперативно исследовать перспективные методы лечения с использованием небольших партий образцов крови пациентов - как выздоравливающих, так и находящихся в острой фазе заболевания. Консорциум быстро дорабатывает и оптимизирует рабочую процедуру вирусной нейтрализации с применением платформы Berkeley Lights и стремится привлекать как можно больше специалистов к борьбе с текущей эпидемией и подготовке к возможным будущим вызовам.

"Вот уже много лет мы стремимся изучать противовирусный потенциал антител, выделяемых одиночными В-клетками человеческого организма, однако до сих пор не существовало ни инструментов, ни протоколов подобных исследований. И партнерство с Berkeley Lights делает разработку инновационных подходов к решению этой медико-биологической задачи абсолютной реальностью", - прокомментировал директор Центра вакцин при Университете Вандербильта д.м.н. Джеймс Кроу.

"Мы создали специальную среду выживания клеток плазмы и видим потенциал для ее применения в целях оперативного поиска редких моноклональных антител, - отметил д-р Ли. -  И Berkeley Lights вместе с другими участниками консорциума позволит претворить этот метод в жизнь, обеспечив эффективный поиск антител, нейтрализующих вирус COVID-19. Мы искренне надеемся, что это поможет побороть пандемию и сохранить жизни пациентам".

"Мы видим возможность быстро мобилизовать ресурсы, позволяющие защитить медицинский персонал на "передовой" эпидемии и вылечить заболевших, - пояснила д-р Сафайр. - Вакцин пока нет. Поэтому формирование немедленного иммунитета с помощью антител потенциально способно спасти жизни тех, кто не получил вакцины или не может быть вакцинирован по каким-либо причинам, а также в случае, если созданные в конечном итоге вакцины не будут обеспечивать полную защиту от инфицирования".

"COVID-19 представляет собой серьезную угрозу для нашего здоровья, привычного образа жизни и мировой экономики, - добавил генеральный директор Berkeley Lights д-р Эрик Хоббс (Eric Hobbs). -  Мы стремимся вносить свой вклад в борьбу с пандемией путем разработки анализов и технологических процедур, с помощью которых исследователи и медицинские специалисты могут быстро находить антитела, имеющие ключевое решение для создание эффективных протоколов лечения".

О Медицинском центре при Университете Вандербильта
Медицинский центр при Университете Вандербильта (Vanderbilt University Medical Center (VUMC)) - один из крупнейших в США академических медицинских учреждений. В рамках своей исследовательской деятельности, в сотрудничестве со Школой медицины при Университете Вандербильта, Центр разработки вакцин участвует в программе Управления перспективных исследований и разработок Министерства обороны США (DARPA) по созданию Платформы защиты от пандемий (Р3). Данная программа представляет собой пятилетнее соглашение о совместной разработке методов лечения на базе защитных антител, которые могут быть предоставлены персоналу медицинских учреждений в течение 60 дней после вспышки вирусного заболевания в любой точке земного шара.

Об Институте иммунологии г. Ла-Хойя
Институт иммунологии г. Ла-Хойя (La Jolla Institute for Immunology) специализируется на изучении тонкостей и возможностей иммунной системы с целью последующего применения этих знаний для укрепления здоровья человека и предотвращения широкого спектра заболеваний. За время, прошедшее с момента учреждения в 1988 году, эта независимая, некоммерческая исследовательская организация достигла многочисленных успехов в продвижении к своей цели: жизни без болезней (life without disease®).

Об Университете Эмори
Университет Эмори (Emory University) входит в число ведущих исследовательских вузов мира. Его миссия заключается в создании, сохрании, передаче и применении знаний на благо человечества. Основу деятельности университета составляют подразделение пульмонологии, аллергологии, интенсивной терапии и контроля сна под руководством д-ра Ли, Центр иммунологии им. Лоуэнса и Центр разработки вакцин им. Эмори.  В своей лаборатории д-р Ли создает методы культивирования, заметно повышающие выживаемость В-клеток и клеток плазмы, что способствует изоляции чрезвычайно редких клеток, вырабатывающих необходимые антитела. Поддержку деятельности д-ра Ли оказывают NIH, Центр Лоуэнса, Фонда Билла и Миранды Гейтсов, а также Исследовательский альянс штата Джорджия.

О компании Berkeley Lights
Команда Berkley Lights уверена в потрясающих возможностях клеток! Клетки способны производить на свет лекарства от разных заболеваний, волокна для изготовления тканей, энергию в форме биотоплива и пищевые белки для питания. В этой связи возникает вопрос: если природа может обеспечивать нас необходимыми продуктами в нужных масштабах, почему мы до сих пор не используем эту возможность в должной степени? Что ж, ответ достаточно прост: с теми решениями, что у нас есть на сегодняшний день, сделать это очень сложно. На поиск правильной клетки для выполнения той или иной задачи уходит много времени и средств, а если выбор пал на неподходящую клетку, результат окажется крайне неэффективным. Компания Berkeley Lights разработала комплексное скрининговое решение для подбора клеток, обладающих наибольшим потенциалом в вопросах поиска антител, развития клеточных линий, анализа Т-клеток и синтетической биологии.  Наши уникальные технологии в сочетании с платформами Beacon® и Lightning™ повышают скорость и снижают себестоимость создания и разработки клеточных продуктов по сравнению с традиционными исследовательскими методами. С помощью наших инструментов и решений ученые могут с первого раза находить нужные клетки. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.berkeleylights.com.

Платформы Beacon и Lightning, а также инструмент Culture Station предназначены 

исключительно для исследовательских целей. Упомянутые продукты не могут использоваться в процессах диагностики.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: berkeleylights@bulleitgroup.com; По вопросам относительно консорциума GEPAD Consortium обращайтесь по адресу электронной почты blicommunications@berkeleylights.com 

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