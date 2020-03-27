Supermicro расширяет решения на базе SAP HANA для гиперконвергированной инфраструктуры

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 27 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (код NASDAQ: SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных и экологически безопасной обработки данных, представила новые серверы SAP HANA®, получившие сертификат SAP на соответствие гиперконвергированной инфраструктуре VMware HCI. Сертифицированные по параметрам VMware vSphere и vSAN серверы Supermicro оснащаются процессорами Intel Xeon Scalable 2-го поколения с модулями постоянной памяти Intel Optane. Серверы обеспечивают интегрированное развертывание критически важных систем SAP HANA в среде HCI, предоставляя клиентам доступ к расширенному функционалу корпоративных баз данных и возможности использовать простоту и преимущества HCI для выполнения своих рабочих задач SAP.

"Серверы Supermicro, сертифицированные под VMware HCI и vSAN, представляют собой лучшие решения, позволяющие пользователям SAP-систем эффективно масштабировать, управлять и виртуализировать собственную SAP-инфраструктуру для достижения максимальной окупаемости инвестиций", - прокомментировал старший вице-президент и директор по вопросам продукции Supermicro Раджу Пенуматча (Raju Penumatcha).

Системы SYS-2029U-E1CRT и SYS-6029U-E1CRT4 от Supermicro прошли сертификацию на соответствие параметрам VMWare vSAN 6.6, vSphere 6.7 и SAP HANA 2.0. Компания Supermicro - один из первых поставщиков аппаратного обеспечения, использующих процессоры 2nd Generation Intel Xeon Scalable и модули постоянной памяти Intel Optane для обеспечения системам SAP HANA максимальных показателей производительности и функционала. Кроме того, поскольку их ЦП оснащены уникальным встроенным модулем Intel DL Boost для ИИ-ускорения, эти платформы гарантируют надлежащую гибкость для извлечения расширенных аналитических данных из рабочих процессов на базе ИИ.

"Специалисты SAP отлично понимают, что НСI является одним из самых быстро развивающихся вариантов корпоративной архитектуры, - прокомментировал руководитель Сети технологических инноваций SAP HANA Мартин Хейсиг (Martin Heisig). - Внедряя SAP S/4HANA в VMware HCI, клиенты получают доступ к колоссальным преимуществам новейших технологий HW/SW, повышающих производительность и снижающих операционные затраты на развертывание SAP HANA".

Результатом сотрудничества Supermicro с VMware становится альтернатива традиционной виртуализационной SAN-инфраструктуры на базе протокола Fiber Channel, известной своей сложностью и проблемами с интероперабельностью. HCI на базе VMware vSAN объединяет в единой системе вычислительные ресурсы, хранилище данных и гипервизор, упрощая архитектуру баз данных и повышая их гибкость. Такой подход решает основные проблемы традиционных архитектур, и, в частности, хранилищ SAN и NAS, включая характерные для них трудности с сетевым взаимодействием. В HCI используется хранилище с прямым подключением в формате SDS (программно-определяемого хранилища). Фундамент для такой архитектуры обеспечивает развитие отрасли серверов высокой плотности и высокопроизводительных флэш-накопителей.

"Команда VMWare рада сотрудничать с Supermicro в вопросах создания новейших платформ на базе VMware vSAN, сертифицированных под параметры SAP HANA, - заявил вице-президент маркетингового подразделения HCI VMware Ли Касуэлл (Lee Caswell). - Высокопроизводительные базы данных представляют собой новейшие прикладные сценарии, использующие потрясающие преимущества гиперконвергированной инфраструктуры (HCI) с точки зрения соотношения цены и производительности. С помощью продуктов от VMware vSAN и Supermicro пользователи могут выполнять самые масштабные разработческие и производственные задачи в среде SAP HANA с 64 узлами и максимальной емкостью памяти на уровне 192 Тб".

Больше информации о решениях Supermicro, сертифицированных под SAP HANA, см. на https://www.supermicro.com/en/solutions/sap

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (код NASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Грег Кауфман (Greg Kaufman), Super Micro Computer, Inc., pr@supermicro.com