Татарстан приступил к реализации мер поддержки граждан и бизнеса в период пандемии

Казань, 30 марта. Татарстан одним из первых в стране приступил к реализации поручений президента России по поддержке граждан и бизнеса в период пандемии. Льготникам Татарстана автоматически продлены социальные выплаты в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции. Также гражданам, пострадавшим от коронавируса предоставлена месячная отсрочка платежа по социальной ипотеке. Соответствующие поручения о мерах поддержки граждан в период пандемии дал президент республики Рустам Минниханов.

С учетом сложившейся в стране эпидемиологической ситуации республиканским Министерством труда, занятости и социальной защиты по поручению главы региона до 1 октября продлены социальные выплаты 600 тыс. жителям Татарстана. Льготы продлены автоматически без необходимости заполнения гражданами заявлений и предоставления подтверждающих документов. Речь идет о выплатах ежемесячных пособий на ребенка в возрасте до 16 лет, дополнительных компенсациях по оплате за детский сад, ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, нуждающихся в постоянном уходе, а также компенсации расходов на проезд людям, страдающим онкозаболеваниями.

Еще одной мерой социальной поддержки граждан стало предоставление Государственным жилищным фондом при президенте Татарстана месячной отсрочки платежа по ипотеке пострадавшим от коронавируса. Кредитные каникулы будут предоставлены социальным ипотечникам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за вынужденного карантина или неоплаченного отпуска.

В качестве мер поддержки малого и среднего бизнеса республиканскими властями принято решение о введении временной отсрочки на уплату арендных платежей арендаторам государственного регионального имущества. Для поддержки предпринимателей работает горячая линия. В ближайшее время в регионе будет создан также специальный Telegram-канал, с помощью которого бизнесменов будут оперативно извещать обо всех изменениях в законодательстве и появлении новых мер поддержки.