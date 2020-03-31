{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Infortrend представляет сервер хранения данных для оптимизированных систем видеонаблюдения

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 31 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, представила новый продукт EonServ 5000 Gen2, объединяющий возможности NVR-сервера с хранилищем данных в едином, готовом к использовании решении для видеонаблюдения. По сравнению с предшественниками, версия второго поколения характеризуется расширенной поддержкой ЦП Intel, емкостью памяти на уровне до 64 ГБ, а также скоростной передачей данных SAS 12 Гб/с с петабайтным объемом хранилища информации.

Интеграция серверов и систем хранения данных является ведущей тенденцией в современных прикладных сценариях для корпоративной среды, поскольку снижает сложность развертывания и управления аппаратным обеспечением, что, в свою очередь, уменьшает общую себестоимость владения. Хранилищный сервер EonServ от Infortrend с VMS-модулем, сертифицированным Milestone XProtect®, совместим с различными IP-камерами и цифровыми видеорегистраторами. Являясь открытой платформой, Milestone VMS обеспечивает пользователям гибкую функциональность, удовлетворяющую их потребностям. кроме данного модуля EonServ также поддерживает передовые аналоги от других разработчиков, включая Genetic и Digifort, тем самым гарантируя первоклассные характеристики видео.

Система EonServ 5000 Gen2 оснащается процессорами Intel Core i3 и Xeon E, благодаря чему ее производительность на 50% превышает показатели предшественников. Емкость ее памяти и скорость передачи данных увеличились вдвое - до 64 ГБ и 12 Гб/с соответственно. Кроме того, хранилище получило обновленный слот для диска ОС: его съемная конструкция облегчает замену и техническое обслуживание узла. От источников питания и вентиляторов до контроллера - все ключевые компоненты имеют модульную конструкцию, упрощающую все процессы эксплуатационного обслуживания и обеспечивающую оперативную техническую поддержку.

Характеристики EonServ 5000 Gen2

  • Интеграция хранилища данных с сервером NVR
  • Сертифицированный модуль Milestone VMS, поддержка Genetec и Digifort для максимального качества видео
  • Поддержка до 316 дисков посредством расширительных модулей, позволяющих увеличить емкость хранилища до 4 ПБ

Узнайте больше о  EonServ 5000 Gen2

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com

Реклама на ТАСС
HONOR Global Fans Day 2020: эксклюзивные скидки до 60% стартовали с 30 марта
Всех поклонников бренда HONOR ждут скидки и потрясающие акции на весь ассортимент продукции HONOR - от смартфонов и портативных гаджетов до ноутбуков и наушников 
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС