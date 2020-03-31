Infortrend представляет сервер хранения данных для оптимизированных систем видеонаблюдения

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 31 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, представила новый продукт EonServ 5000 Gen2 , объединяющий возможности NVR-сервера с хранилищем данных в едином, готовом к использовании решении для видеонаблюдения. По сравнению с предшественниками, версия второго поколения характеризуется расширенной поддержкой ЦП Intel, емкостью памяти на уровне до 64 ГБ, а также скоростной передачей данных SAS 12 Гб/с с петабайтным объемом хранилища информации.

Интеграция серверов и систем хранения данных является ведущей тенденцией в современных прикладных сценариях для корпоративной среды, поскольку снижает сложность развертывания и управления аппаратным обеспечением, что, в свою очередь, уменьшает общую себестоимость владения. Хранилищный сервер EonServ от Infortrend с VMS-модулем, сертифицированным Milestone XProtect®, совместим с различными IP-камерами и цифровыми видеорегистраторами. Являясь открытой платформой, Milestone VMS обеспечивает пользователям гибкую функциональность, удовлетворяющую их потребностям. кроме данного модуля EonServ также поддерживает передовые аналоги от других разработчиков, включая Genetic и Digifort, тем самым гарантируя первоклассные характеристики видео.

Система EonServ 5000 Gen2 оснащается процессорами Intel Core i3 и Xeon E, благодаря чему ее производительность на 50% превышает показатели предшественников. Емкость ее памяти и скорость передачи данных увеличились вдвое - до 64 ГБ и 12 Гб/с соответственно. Кроме того, хранилище получило обновленный слот для диска ОС: его съемная конструкция облегчает замену и техническое обслуживание узла. От источников питания и вентиляторов до контроллера - все ключевые компоненты имеют модульную конструкцию, упрощающую все процессы эксплуатационного обслуживания и обеспечивающую оперативную техническую поддержку.

Характеристики EonServ 5000 Gen2

Интеграция хранилища данных с сервером NVR

Сертифицированный модуль Milestone VMS, поддержка Genetec и Digifort для максимального качества видео

Поддержка до 316 дисков посредством расширительных модулей, позволяющих увеличить емкость хранилища до 4 ПБ

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com