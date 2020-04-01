GAC MOTOR принимает активные меры по борьбе с пандемией COVID-19

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 1 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- В ответ на вспышку COVID-19 компания GAC MOTOR внедрила ряд профилактических мер для защиты своих клиентов и сотрудников, активно взаимодействуя с партнерами во всех регионах земного шара и внося собственный вклад в глобальную борьбу с пандемией. Преодолев многочисленные трудности, GAC MOTOR возобновила нормальную деятельность, стремясь нейтрализовать негативное воздействие на производственный процесс и цепочку поставок. Невзирая на эпидемию, в первом квартале 2020 года объем зарубежных продаж компании вырос на 114%.

GAC MOTOR разработала и внедрила ряд различных мер для защиты своих клиентов, персонала и других членов общества от угрозы заболевания. Материнская компания GAC MOTOR, - GAC Group, - менее чем за две недели перепрофилировала ряд производственных линий на своих заводах для выпуска защитных масок. Кроме того, GAC Group передала компетентным организациям средства индивидуальной защиты и автомобили общей стоимостью 34,38 млн юаней для нужд проведения профилактических и карантинных мероприятий. Активное содействие в снабжении китайских медиков, работавших в эпицентре эпидемии, необходимыми материалами оказали иностранные партнеры компании, а также ее зарубежные филиалы и дистрибьюторы.

GAC MOTOR получила поддержку от дистрибьюторов и партнеров на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке. Иностранные дистрибьюторы безвозмездно передали и помогли обеспечить закупку средств противоэпидемической защиты, включая маски и очки.

По мере распространения эпидемии GAC MOTOR также приняла активные меры для обеспечения безопасности своих зарубежных партнеров и владельцев автомобилей. Компания разработала специальное руководство по ведению бизнеса в текущих условиях, поделилась опытом с зарубежными коллегами, а также предоставила им рекомендации по запуску онлайн-платформ для презентации продуктов потребителям во избежание прямого контакта. GAC MOTOR предоставила своим иностранным партнерам 550 000 масок для защиты сотрудников и клиентов в магазинах, а также выделила зарубежным дилерам партию воздушных фильтров салона N95 для замены по требованию клиентов.

В свете глобальной пандемии GAC MOTOR также ускорила реализацию проекта G-HEALTH Cabin Project. Данный проект предполагает использование экологически чистых материалов во внутренней отделке и системе воздухоочистки, позволяющей фильтровать свыше 97% частиц РМ2.5 и подавлять размножение потенциально патогенных бактерий в воздухе, обеспечивая повышенное качество воздуха в салоне. Новые автомобили будут также оснащаться системой тройной фильтрации воздуха и сертифицированными фильтрами кондиционера воздуха, повышающими эффективность капельной фильтрации и уменьшающими процент капельной передачи вирусов.

GAC MOTOR считает безопасность и здоровье клиентов и сотрудников своим первоочередным приоритетом. Компания сохраняет бдительность в борьбе с эпидемией, продолжает тесно взаимодействовать с местными и зарубежными сообществами, оказывая им всестороннюю поддержку. GAC MOTOR и в дальнейшем останется верна своему стремлению заботиться о клиентах, сотрудниках и других членах общества, а также устойчивому развитию в условиях глобализации.

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