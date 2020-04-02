Huawei представила серверы на базе процессоров Intel Cascade Lake Refresh

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 2 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Intel представила новое пополнение в линейке Cascade Lakе процессор Cascade Lake Refresh производительностью на 36% выше по сравнению с предшественниками.

Наглядно демонстрируя тесное сотрудничество между Huawei и Intel, китайский разработчик в феврале адаптировал свои серверы FusionServer Pro к параметрам процессоров Cascade Lake Refresh. На сегодняшний день Huawei уже завершила адаптационные испытания и представила широкий спектр базовых продуктов, включая стоечные серверы 1288H V5, 2288H V5, 2298 V5, 5288 V5, высокоплотный сервер X6000 V5 и блейд-сервер E9000.

FusionServer Pro 1288H V5 и 2288H V5 — типичные представители портфеля универсальных стоечных серверов от Huawei. Обе модели характеризуются высокой производительностью, гибкой конфигурацией, интеллектуальной системой энергосбережения и смарт-управлением. FusionServer Pro 2288H V5 — двухсокетный стоечный сервер в форм-факторе 2U, применимый к различным прикладным сценариям, включая виртуализацию облачных вычислений, управление БД и анализ больших данных. Сервер оснащается 24 слотами DRR4 DIMM и 10 расширительными слотами PCIe, поддерживает 28 SSD NVMe, 20 3,5-дюймовых дисков или 31 2,5-дюймовый диск для локального хранения информации. Кроме того, система может похвалиться уникальными запатентованными технологиями от Huawei, включая Dynamic Energy Management Technology (DEMT, технология динамичного управления энергоснабжением) и Fault Diagnosis & Management (FDM, диагностика и устранение сбоев), снижающими операционные издержки и обеспечивающими повышенную окупаемость инвестиций.

Huawei FusionServer Pro 2288H V5

FusionServer Pro 2298 V5 — двухсокетный стоечный сервер в форм-факторе 2U на базе гибридной архитектуры многоуровневого хранилища данных. Сервер поддерживает 24 3,5-дюймовых диска или 4 SSD NVMe, благодаря чему способен удовлетворить потребности разноуровневого хранения «горячих», «теплых» и «холодных» данных, а также архивирования ретроспективной информации. За счет своей эффективной конструкции 2298 V5 позволяет раскрывать всю производительность вычислительных ресурсов, предоставляя гибкие возможности для расширения и сверхъемкое локальное хранилище данных по весьма доступной цене.

Huawei FusionServer Pro 2298 V5

Как глобальный стратегический партнер Intel, компания Huawei следует клиентоориентированному подходу и демонстрирует неизменную приверженность цифровой трансформации предприятий для успеха клиентов. Повышение интеллектуального потенциала центров обработки данных является ключом к реализации такого подхода. Huawei сотрудничает с Intel в вопросах разработки высокопроизводительных, энергоэффективных, безопасных и надежных продуктов и решений.

О компании Huawei

Huawei — ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах — телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, — мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

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