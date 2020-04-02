CAS представила данные о химических веществах для содействия в лечении COVID-19

КОЛУМБУС (COLUMBUS), Огайо, 2 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Химическая реферативная служба CAS, входящая в состав Американского химического общества, сотрудничает исследовательскими и технологическими организациями по всему миру в вопросах преодоления сложных проблем, возникшим в результате пандемии COVID-19. Поддерживая призыв Управления по научно-технической политике Белого дома и ведущих новаторов мира, CAS недавно предоставила открытый доступ к набору данных химических соединений, обладающих известным или потенциальным антивирусным воздействием, для поддержки исследовательских, аналитических инициатив и проектов добычи данных.

Новый набор химических соединений, обладающих потенциалом в борьбе с коронавирусом COVID-19 (CAS COVID-19 Antiviral Candidate Compounds Dataset), содержит сведения об около 50 000 химических веществ, полученные из CAS REGISTRY®. Эти химические соединения обладают антивирусной активностью, подтверждаемой опубликованными научными трудами, или по своей структуре аналогичны другим антивирусным веществам. В наборе также представлены сопутствующие метаданные - CAS Registry Number®, физические свойств, таблицы соединений и т.д. Это первое собрание химических веществ, предоставленное Институту Аллена для проекта открытого исследовательского набора данных "CORD-19". Скачать его можно непосредственно на веб-сайте CAS.

"Я хочу выразить глубочайшую признательность исследователям и медицинским специалистам, сражающимся с пандемией COVID-19 на переднем крае. Служба CAS готова использовать всю имеющуюся у нас информацию, технологии и опыт для оказания им поддержки в преодолении этого сложного испытания и спасении человеческих жизней, - прокомментировал президент CAS Мануэль Гузман (Manuel Guzman). - Этот первый массив данных, тщательно подобранных нашими экспертами, позволит исследователям. а также разработчикам инновационных технологий, включая ИИ, установить новые связи между ранее опубликованными исследованиями в области химии, что позволит ускорить процесс создания методов лечения для этого опасного заболевания. Мы готовы сотрудничать со всеми проектными группами в сфере COVID-19 и искренне надеемся, что наша информация и сервисы смогут принести реальную пользу в их начинаниях".

Поскольку на разработку вакцины от COVID-19, скорее всего, понадобится не меньше года, целью боле краткосрочных медицинских исследований является разработка антивирусной терапии, позволяющей облегчить симптоматику и ускорить процесс выздоровления пациентов. Тщательно подобранная специалистами CAS коллекция химических веществ, обладающих известным или потенциальным противовирусным воздействием, предоставляет широкий спектр молекул-кандидатов, которые, в случае доказательства их эффективности в борьбе против COVID-19, могут быть использованы в качестве средств краткосрочной терапии.

О CAS

Химическая реферативная служба CAS, входящая в состав Американского химического общества, сотрудничает с научно-исследовательскими организациями по всему миру, предоставляя важную научно-аналитическую информацию, помогающую им планировать, создавать и защищать инновации, прогнозировать рыночные тенденции и предвидеть новые возможности. Исследователи, специалисты по патентному праву и руководители компаний во всех уголках земного шара полагаются на наши решения и сервисы в вопросах стратегического планирования и разработки новых продуктов. Используя наш уникальный контент, специализированные технологии и передовой опыт в создании индивидуальных решений, ваша организация получит непревзойденные информационные преимущества. Имея за плечами более чем 110-летнюю историю, мы знаем о научной информации больше, чем кто-либо другой. Узнайте больше на www.cas.org.

Контактная информация для представителей СМИ:

Тина Томео (Tina Tomeo)

cas-pr@cas.org

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