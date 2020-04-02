НЛМК внедрил систему оптимизации расхода ферросплавов на основе искусственного интеллекта

Москва, 2 апреля. Специалисты компании "Инфосистемы Джет" разработали и внедрили на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) на площадке первого конвертерного цеха сервис рекомендаций по оптимальному расходу ферросплавов при производстве стали. Ожидаемый экономический эффект при расширении сервиса на максимальный объем марочного сортамента в двух цехах конвертерного производства может составить 100 млн рублей в год.

НЛМК выпускает несколько сотен марок стали. Для получения конкретной марки необходимо обеспечить определенную концентрацию того или иного химического элемента, а значит добавить нужное количество ферросплавов, с помощью которых достигаются нужные свойства стали. Они могут повышать прочность и термостойкость, делать сталь нержавеющей и т.д.

Раньше состав и количество ферросплавов определялись в ручном режиме, согласно инструкциям и с учетом личного опыта сталеваров. Благодаря квалификации сотрудников цеху удавалось стабильно обеспечивать высокое качество стали разных марок, но при этом расход ферросплавов не всегда был оптимален.

Теперь у сталеваров появился помощник – сервис, выдающий рекомендации по эффективному расходу ферросплавов. Рекомендательная модель позволяет с высокой точностью рассчитать состав и объем добавок, необходимых для получения стали с требуемым химическим составом.

"НЛМК успешно реализовал несколько проектов вместе с "Инфосистемы Джет". С помощью нового сервиса можно будет при сохранении качества стали оптимизировать количество добавляемых ферросплавов", — отметил главный специалист участка выплавки стали первого конвертерного цеха НЛМК Артем Артемьев.

Сервис интегрирован с корпоративным озером данных "Data Lake", внедрение которого также проводили "Инфосистемы Джет". Озеро данных – это горизонтально масштабируемое хранилище больших объемов необработанной информации и один из ключевых элементов системы.