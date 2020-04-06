ИИ-кластер Huawei Atlas 900 удостоен Red Dot Award 2020

ЭССЕН (ESSEN), Германия, 6 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- ИИ-кластер Huawei Atlas 900 стал лауреатом премии Red Dot Award 2020, обойдя тысячи других конкурентов в данной сфере. Профессиональное жюри конкурса высоко оценило современный дизайн и революционные инновации, положенные в основу Atlas 900. После Atlas 300 и Atlas 500 ИИ-кластер Atlas 900 становится третьим представителем этой линейки, удостоенным Red Dot Award. Столь высокая награда наглядно демонстрирует непревзойденное качество и передовой дизайн продуктов Huawei Atlas.

ИИ-кластер Atlas 900 AI, без сомнения, задает новый стандарт отрасли: разработка характеризуется передовой кластерной сетью, модульной конструкцией, оптимизированной системой рассеивания тепла, целостным дизайном, высокой производительностью, расширяемостью и эргономичностью.

Передовая кластерная сеть: являясь истинной вершиной современных ИИ-вычислений, Atlas 900 объединяет тысячи "умных" процессоров Huawei Ascend 910 в самый большой в мире обучающий ИИ-кластер. Разработка обеспечивает исследователям и создателям бизнес-инноваций возможность с абсолютно невероятной скоростью обучать ИИ-модели с помощью изображений и видео. Как идеальный компаньон для повседневных или особо сложных задач, кластер стимулирует процессы изучения Вселенной, точного прогнозирования погоды и коммерческой разработки автономных автомобилей.

Модульная конструкция: ИИ-кластер Atlas 900 представляет собой гибкое решение для расширения возможностей конкретных прикладных сценариев. Система предлагает пользователям обширные вычислительные ресурсы в формате облачных сервисов, что делает технологические инновации и инклюзивный ИИ более доступным.

Максимальное отведение тепла: Atlas 900 оснащается сверхсовременной системой гибридного жидкостного охлаждения с адиабатической замкнутой стоечной конструкцией, обеспечивающей эффективность жидкостного охлаждения на уровне свыше 95%. Данное конструктивное решение позволяет отводить тепло от каждой стойки с потребляемой мощностью до 50 кВт, благодаря чему коэффициент энергоэффективности (PUE) на уровне ниже 1,1, что является лучшим показателем для ЦОД (отметим, что идеальный коэффициент составляет 1,0). Atlas 900 функционирует со сверхнизкими показателями энергопотребления и производимого шума, а также экономит 80% пространства в аппаратном зале.

Целостный дизайн: ИИ-кластер Atlas 900 характеризуется унифицированным и компактным дизайном. Стойки по обеим сторонам корпуса образуют своеобразные квадратные скобки "[ ]". В информатике квадратные скобки используются для обозначения набора знаков и аналогичным образом представляют наименьшее общее кратное в теории элементарных чисел. Эта аналогия как нельзя лучше подходит для ИИ-кластера Atlas 900, поскольку увеличение числа устройств - это не просто уравнение 1 + 1 = 2, а скорее экспоненциальный рост превосходных параметров ИИ-вычислений.

Производительность: Разработчики тщательно отточили края и поверхности ИИ-кластера Atlas 900 для придания ему привлекательного, футуристичного облика, соответствующего первоклассным показателям производительности, столь важным в нашу цифровую эпоху.

Расширяемость: продуманная конструкция Atlas 900 обеспечивает кластеру чрезвычайную гибкость расширения. По мере добавления новых стоек кластер не теряет своей естественной целостности и эффективности, что в полной мере соответствует интенсивности проходящих через него потоков данных.

Эргономичность: создатели Atlas 900 проявили поистине беспрецедентное внимание к мельчайшим деталям. Каждый сантиметр устройства излучает высокое качество. Кластер выглядиточень естественно и при этом крайне инновационно - как с точки зрения внешней эстетики, так и в аспекте высокой технологичности.

Red Dot Award - одна из самых престижных наград в отрасли промышленного дизайна. Эта премия стала новейшим пополнением в перечне регалий, полученных линейкой Atlas. В число других наград входят GSMA GLOMO Awards 2020, а Atlas 900 ранее был удостоен премии Tech of the Future Award.

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

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О премии Red Dot Award

Премия Red Dot Award - всемирно признанный знак качества, присваеваемый лучшим в своем роде проектным разработкам. Награда вручается организацией Design Zentrum Nordrhein Westfalen в немецком городе Эссен. Red Dot Award, наряду с немецкой IF Award и американской IDEA Award, являются наиболее престижными отраслевыми дизайнерскими наградами мира. Каждый год оргкомитет Red Dot Award получает десятки тысяч заявок от соискателей. Но только продукты, характеризующеся непревзойденной инновационностью, практичностью и удобством, удостаиваются этой высокой награды.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чжун Ваньни (Wanni Zhong), zhongwanni@huawei.com, +86-18566662551