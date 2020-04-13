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Shanghai Electric ввела в эксплуатацию свою первую парогазовую электростанцию в Бангладеш

Объект, оснащенный запатентованным генератором с воздушным охлаждением, повысит объем выработки электроэнергии в стране на 640 млн кВт-ч в год

СИЛХЕТ (SYLHET), Бангладеш, 10 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric Group, ведущий международный производитель и поставщик энергогенерирующего и промышленного оборудования, сегодня сообщила о вводе в коммерческую эксплуатацию своей первой электростанции комбинированного типа (ПГЭС) в Бангладеш. По предварительным расчетам, парогазовая электростанция мощностью 225 мВт, созданная путем модернизации газотурбинной ТЭЦ простого цикла 150 мВт в городе Силхет, должна стабильно удовлетворять потребности жителей восточных регионов страны. 

Shanghai Electric’s 225MW combined cycle power plant in Sylhet featuring patented air-cooled generator will increase the national electricity output by 640 million kWh annually

Модернизированная технология

Использованная при создании станции модернизированная технология ПГЭС позволяет сокращать вредные выбросы и одновременно обеспечивать повышенную термическую эффективность. Станция, оснащенная GVPI-генератором мощностью 100 мВт с воздушным охлаждением, должна отработать весь положенный ей цикл эксплуатации без необходимости в переклиновке или перетяжке расслоенного сердечника: это весьма значительное достижение, учитывая повышение производительности станции на 90 мВт при меньшем объеме работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию. За восьмилетний период, предшествовавший масштабной модернизации, станция подала в национальную энергосеть 8,19 млрд кВт-ч электричества. Теперь этот показатель должен ежегодно увеличиваться на 640 млн кВт-ч.

Благодаря применению запатентованной технологии GVPI (комплексной вакуумной пропитки под давлением) к генератору 100 мВт с воздушным охлаждением, компания Shanghai Electric удалось заметно повысить эффективность существовавшей инфраструктуры ТЭЦ простого открытого цикла на 33% - 55%. Столь впечатляющий рост показателей эффективности демонстрирует весь потенциал продуктов Shanghai Electric наряду с ее программой НИОКР.

Партнерство с Советом по развитию энергетического сектора

Проект модернизации был реализован в сотрудничестве между Shanghai Electric с региональным Советом по развитию энергетического сектора (PDB).  Это был четвертый подряд ЕРС, реализованный компанией на территории Бангладеш в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Первоначальная ТЭЦ простого цикла в Силхете, построенная в 2010 году, стала вторым объектом, построенным Shanghai Electric в Бангладеш после теплоэлектростанции в Барапукурии.

По расчетам аналитической фирмы Boston Consulting Group, к 2025 году процент среднего и состоятельного класса среди населения 33 крупных городов Бангладеш должен увеличиться до 34 млн. Под влиянием стремительного экономического роста наряду с повышением уровня благосостояния местных жителей быстро растет и спрос на электроэнергию. По самым приблизительным расчетам, к 2040 году он достигнет 80 000 мВт. Обновленная электростанция с повышенной производительностью должна содействовать дальнейшему росту экономики и промышленности.

Проект также будет играть важную роль в социально-экономическом развитии региона. Компания Shanghai Electric планирует и дальше осуществлять инвестиции в Бангладеш и предоставлять местному населению новые рабочие места. Половина всего персонала проекта - 500 сотрудников, - были наняты из числа местных жителей. А по достижении пикового периода строительных работ этот показатель дополнительно увеличится. 

"Модернизация технологии газотурбинного генератора с целью преобразования простых и открытых систем в комбинированные требует определенных навыков и оптимизированных эксплуатационных сервисов, а путем реализации 5 комплексных проектов с 2002 года нам удалось наработать обширный опыт в данной сфере, - прокомментировал старший инженер силхетского проекта Ван И (Wang Yi). -  Мы стремимся не только удовлетворять, но и предвосхищать потребности наших клиентов, повышая доступность, надежность и эффективность наших сервисов посредством индивидуализированных решений, разрабатываемых нами для различных региональных рынков".

О компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на секторе инновационной энергетики, выпуская и реализуя на мировых рынках ветровые турбины и компоненты к ним, а также оборудование для атомных электростанций. Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт теплоэнергетического оборудования, средств передачи и распределения энергии, промышленных агрегатов, включая подъемники и двигатели. Предприятие – активный участник современной отрасли обслуживания, предоставляющий сервисы генерального подряда по строительным проектам в сфере производства и распределения тепловой энергии.

Сопутствующие ссылки:
www.shanghai-electric.com 

  

Shanghai Electric Logo

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1153915/Shanghai_Electric.jpg  
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1137532/Shanghai_Electric_Logo.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шэнь Цзинь (Shen Jin), +86-13817909115, shenjin@shanghai-electric.com

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