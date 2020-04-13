Huami совместно с командой доктора Чжун Наньшаня создадут лабораторию для борьбы COVID-19

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 11 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huami (код NYSE: HMI) совместно с Китайским национальным центром клинических исследований в области респираторных заболеваний (NCRCRD) и Гуандунским Наньшаньским институтом медицинских инноваций под руководством д-ра Чжун Наньшаня сообщила о создании лаборатории носимых смарт-устройств. С помощью технологий портативной электроники и мощных вычислительных алгоритмов Huami, а также платформы больших данных NCRCRD специалисты совместной лаборатории будут разрабатывать решения для содействия в последующем уходе и контроле за состоянием выздоровевших пациентов c COVID-19. Кроме того, лаборатория будет вносить совместный вклад в создание совместной системы прогнозирования и предупреждения о возможных эпидемиях.

"Реализуя модель эффективного сотрудничества между медицинскими учреждениями, научно-исследовательскими институтами и коммерческими предприятиями, мы рады использовать наш опыт в области технологий смарт-гаджетов для продвижения прикладных исследований и практического внедрения результатов изучения респираторных заболеваний", - прокомментировал основатель, глава правления и генеральный директор Huami Technology Ван Хуан (Wang Huang). В своем стремлении объединять здравоохранение и передовые технологии компания Huami прилагает все усилия для создания глобальной экосистемы здорового образа жизни, охватывающей устройства, данные и сервисы, одновременно сохраняя за собой статус самого доверенного партнера для своих пользователей.

83-летний д-р Чжун Наньшань, всемирно известный специалист по респираторным заболеваниям и академик Китайской академии инженерно-технических наук, стоял у истоков успешного контроля распространения SARS в 2013 году и сегодня возглавляет группу ведущих экспертов по профилактике COVID-19 в рамках Китайского национального комиета здравоохранения. Д-р Чжун сражается бок о бок с медицинским персоналом на переднем крае эпидемии с первых дней вспышки в январе этого года, когда стало известно о подтвержденных случаях передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку.

С момента начала пандемии компания Huami удвоила свои усилия по "объединению здравоохранения и передовых технологий". За это время предприятие пожертвовало нуждающимся регионам товары и оборудование медицинского назначения общей стоимостью 11,5 млн юаней. Специально для уханьских медиков бренд Huami разработали смарт-часы с функцией облегчения психологического напряжения.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1153829/Huami_Partnered_with_Nanshan_Zhong_s_Team.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Лью Юнья (Liu Yunya), liuyunya@huami.com, +86-15999658480