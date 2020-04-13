{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ZTE помогла China Mobile отправить первое в Китае сообщение через 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 11 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сегодня предоставила возможность чжэцзянскому филиалу мобильного оператора China Mobile отправить первое в Китае сообщение 5G с использованием стандарта GSMA UP2.4 в городе Ханчжоу. В результате China Mobile стал первым китайским телекоммуникационным оператором, развернувшим Центр 5G-сообщений (5GMC).

Коммерческий запуск сервиса 5G-сообщений от China Mobile запланирован на конец июня 2020 года, и отправка первого сообщения нового формата положила начало официальному обратному отсчету времени, оставшегося до этого события.

Тестирование нового сервиса проводилось с использованием соединения между системой сообщений 5G и чатботом или существующим сетевым оборудованием. Подобная модель позволяет осуществлять адресную передачу сообщений с обширным мультимедийным контентом - изображений, видероликов, файлов геолокации и т.д.

Коммуникация между терминалом и чатботом нового поколения обеспечивается посредством платформы МААР, что гарантирует заметную оптимизацию качества мультимедийных сервисов и ускоряет процесс коммерческого внедрения систем обмена сообщениями 5G.

Чжэцзянский филиал China Mobile стал первым подразделением телекоммуникационного оператора, на базе которого был развернут экспериментальный центр 5G-сообщений. В созданной компанией ZTE системе 5GMC используется облачная архитектура NFV и встроенное легкое с точки зрения требуемых ресурсов решение.

В дополнение к обратной совместимости с короткими сообщениями 2G/3G/4G система 5GMC также предоставляет новые услуги 5G-месседжинга, характеризующиеся расширенными опциями и возможностями отправки коммерческих, мультимедийных сообщений, обмена визитными карточками и функционирования чатботов.

Как следствие, пользователи мобильных устройств 5G и промышленные клиенты получают доступ к комплексным услугам, включающим полный функционал поиска, ведения диалога, взаимодействия и осуществления платежей в окне диалога без необходимости устанавливать какие-либо дополнительные приложения.

ZTE в течение длительного времени сотрудничает с China Mobile в вопросах внедрения сервиса обмена 5G-сообщениями. Являясь ведущим мировым поставщиком технологических решений, компания ZTE вместе с China Mobile активно разрабатывают и продвигают международные стандарты 5G-месседжинга. В частности, ZTE оказала China Mobile поддержку в процессе получения первого в мире сертификата GSMA UP и организовала проведение тестирования на межсетевое взаимодействие для трех крупнейших китайских операторов при отправке 5G-сообщений, заложив тем самым прочный фундамент для дальнейшего развития новых сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 46 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной выручки на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margaret Ma)
ZTE Corporation
Тел.: +86 755 26775189
Email: ma.gaili@zte.com.cn 

Вероника Карлюкевич
ZTE Corporation (Россия и СНГ)
Тел.: +7(903)6182962
Email: veronica.karliukevich@zte.com.cn 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1153800/ZTE.jpg
​​​​

Реклама на ТАСС
Huami совместно с командой доктора Чжун Наньшаня создадут лабораторию для борьбы COVID-19
Партнеры будут вместе разрабатывать решения для контроля за процессом реабилитации пациентов, поборовших COVID-19, а также совместно создавать систему прогнозирования и раннего предупреждения о возможных эпидемиях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС