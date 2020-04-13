Mobvista объявляет о реструктуризации бизнеса и новых услугах

МОСКВА, Россия, 13 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Mobvista, ведущая технологическая платформа, предоставляющая решения для мобильной рекламы, сегодня объявила о трансформации в корпоративный бренд и реструктуризации своего основного бизнеса.

Это обновление позволит лучше обслуживать клиентов, предоставляя доступ к трем основным вертикалям Mobvista: мобильной рекламе, аналитике игр и технологическим услугам на основе глобальной инфраструктуры. Таким образом, Mobvista станет основным корпоративным брендом, внутри которого суббренды Nativex и Mintegral будут работать в сфере мобильной рекламы, а GameAnalytics сосредоточится на аналитике игр.

Изменения, проводимые Mobvista, позволят компании более понятно позиционировать свои услуги и лучше обслуживать мировой мобильный рынок. Обладая глобальным охватом и большим опытом, компания создала единую платформу и экосистему (объединяющую рекламные технологии, большие данные и искусственный интеллект), которые помогут клиентам работать как с Китаем, так и с мировой аудиторией. После обновления бренда Mobvista весь предыдущий бизнес компании, связанный с клиентской мобильной рекламой, будет работать под суббрендом Nativex.

Суббренд компании Nativex также представил Nativex Trading Desk — облачную торговую систему, подключенную к различным медиа платформам через маркетинговые API и технологии RTB. Начиная с сегодняшнего дня маркетологи и рекламодатели, использующие Nativex, получат доступ к новой системе — Nativex Trading Desk. По мере того как компания будет расширяться на международном рынке, она будет еще больше укреплять свое лидерство в качестве одной из ведущих mobile-first рекламных платформ, предоставляя по-настоящему прозрачные возможности для покупки медиа в любых странах.

Nativex Trading Desk дает маркетологам и рекламодателям уникальные возможности — они смогут использовать этот управляемый сервис для покупки рекламы и оптимизации медиа кампаний в рекламных биржах, рекламных сетях, программатик-платформах и других ключевых ресурсах, таких как ведущие медиа США и Китая.

Сегодняшние обновление демонстрируют видение Mobvista и желание компании предоставить действительно глобальные решения для маркетологов и рекламодателей.

«Обновляя свой бренд и предоставляя унифицированную мобильную платформу, объединяющую рекламу, игровую аналитику и технические услуги, мы даем клиентам возможность управлять каждым элементом их маркетинговой кампании по всему миру, — говорит Клемент Као, управляющий директор Nativex и президент Mobvista. — Мы с нетерпением ждем возможности помочь нашим клиентам выйти на новый уровень и добиться успеха в мировом масштабе, интегрируя наши новые возможности с существующими инструментами маркетинга и роста».

О Mobvista

Mobvista — ведущая технологическая платформа, предназначенная для стимулирования глобального роста бизнеса в эпоху цифровых технологий. Обладая лучшими технологиями и богатым отраслевым опытом, Mobvista помогает любым клиентами использовать передовые технологии (такие как большие данные, искусственный интеллект и гибкое управление облачными кластерами) для связи Китая с остальным миром, создания перспективных бизнес-моделей и гарантированного эффективного охвата рынков. Mobvista была основана в Гуанчжоу (Китай) в 2013 году и с декабря 2018 года размещает акции на Гонконгской бирже (01860.HK). Сейчас в компании работает более 700 сотрудников. Офисы компании расположены в 16 городах мира.

КОНТАКТ: Carole Zhang, carole.zhang@mobvista.com, 020370397