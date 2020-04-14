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Продукты Supermicro поставили 27 мировых рекорда производительности

Новые системы Twin, Blade, WIO и ГП-серверы демонстрируют рекордную производительность при поддержке новых высокочастотных процессоров AMD EPYC 7Fx2 

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 14 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных, экологически безопасной обработки данных, сегодня сообщила, что ее передовые серверы, оптимизированные под процессоры AMD EPYC™ 2-го поколения, поставили уже 27 мировых рекордов производительности - и это далеко не предел. В дополнение к первой в отрасли лезвийной платформе вся линейка новых серверов Н12 А+ полностью поддерживает недавно представленные высокочастотные процессоры AMD EPYC 7Fx2 Series.

Industry’s broadest portfolio of systems for 2nd Gen AMD EPYC Processors

Кроме новых H12 SuperBlade® и одно-, двухгнездовых многоузловых серверов Twin A+ компания Supermicro также представила линейку серверов A+ нового поколения под общим названием WIO и сервер 4U с поддержкой восьми ГП удвоенной ширины. Поддерживая шины PCI-E 4.0 х 16, серверы A+ способны обеспечивать соединение на уровне 200 Гб и могут похвалиться большой емкостью памяти - до четырех терабайт на каждое гнездо. Столь впечатляющий показатель обеспечивают быстродействующие модули DDR4 частотой до 3200 МГц.

«Серверы Supermicro на базе процессоров AMD EPYC 2-го поколения поставили 27 мировых рекордов производительности - и это далеко не предел, -  прокомментировал старший вице-президент по вопросам разработки прикладных приложений и развития бизнеса компании Supermicro Вик Маляла (Vik Malyala). -  В частности, наши новые системы А+ продемонстрировали рекордные показатели в ходе эталонных испытаний ТРСх-IoT с использованием H12 TwinPro™. По сравнению с предыдущими рекордсменами, наши серверы в сочетании с новыми высокочастотными процессорами AMD EPYC 7Fx2 показали гораздо более высокую производительность при минимальных финансовых расходах».

«Мы очень рады появлению новой линейки серверов Supermicro на базе процессоров AMD EPYC 2-го поколения, и особенно первой в отрасли лезвийной платформе с использованием AMD EPYС, - отметил старший вице-президент и генеральный директор серверного подразделения компании AMD Дэн Макнамара (Dan McNamara). -  Благодаря значительно увеличившейся производительности наших новых высокочастотных процессоров AMD EPYC 7Fx2, новые серверы Supermicro способны дать толчок для оптимизации критически важных рабочих процессов в корпоративной среде их обширной клиентской базы».

Новая платформа A+ SuperBlade характеризуется ресурсоэкономичной архитектурой с повышенной производительностью и плотностью данных. Система поддерживает до 20 одногнездовых узлов с возможностью «горячей» замены в форм-факторе 8U и интегрированную сетевую матрицу на уровне EDR InfiniBand 100 Гб с будущей возможностью модернизации до HDR 200 Гб.  Высокопроизводительный и энергоэффективный лезвийный сервер A+ SuperBlade с совместно-используемой архитектурой охлаждения, энергоснабжения и сетевого взаимодействия способен заметно сокращать размер первоначальных инвестиций и последующих эксплуатационных расходов организаций в самых различных сферах промышленности и бизнеса.

Системы Supermicro A+ WIO предоставляют широкий спектр вариантов ввода/вывода, обеспечивая пользователям возможность оптимизировать собственные системы хранения данных и сетевого взаимодействия для повышения производительности и эффективности своих прикладных сценариев. Одногнездовые серверы в форм-факторе 1U поддерживают три слота PCI 4.0 x16, 8 или 16 модулей DIMM, а также высокоэффективные резервные источники питания платинового уровня. Обе линейки WIO и Ultra A+ могут поддерживать 10-24 диска NVMe на каждую одно- или двухпроцессорную систему без необходимости в специальном коммутаторе PCI-E. Подобная архитектура обеспечивает превосходные эксплуатационные показатели хранения данных.

Для максимального ускорения рабочих процессов ИИ, глубинного обучения и НРС новые ГП-системы А+ от Supermicro способны поддерживать до восьми полноразмерных графических процессора одинарной или двойной ширины посредством прямого соединения ЦП и ГП через слот PCI-E 4.0 x16 без коммутатора PCI-E, что гарантирует минимальное время задержки и максимальную пропускную способность. Система также поддерживает до трех дополнительных высокопроизводительных слотов PCI-E 4.0 для различных прикладных сценариев, включая высокоскоростное сетевое соединение на уровне до 100 Гб. Дополнительный слот AIOM поддерживает платы Supermicro AIOM или мезонинные платы OCP 3.0.

Компания Supermicro предлагает самый обширный в отрасли портфель систем на базе EPYC и модулей Server Building Block Solutions®, включая материнские платы ATX и E-ATX. От одногнездовых базовых и WIO-серверов до высококлассных серверных систем Ultra и многоузловых серверов BigTwin™ and TwinPro™, - Supermicro дает своим клиентам возможность создавать оптимизированные прикладные решения с множеством различных конфигураций.

Больше информации о продуктах Supermicro А+ см. на веб-сайте https://www.supermicro.com/en/products/aplus/solutions/SP3?tab=servers.

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О компании  Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Компания Supermicro®, передовой новатор в сфере высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, SuperBlade, BigTwin, TwinPro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

AMD, логотип AMD Arrow, EPYC и их комбинации являются торговыми марками Advanced Micro Devices, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1154906/Super_Micro_Computer_Systems_Processors.jpg

​​​​​КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Майкл Калодрич (Michael Kalodrich), Super Micro Computer, Inc., PR@supermicro.com

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