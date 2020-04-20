ИИ-система температурного скрининга от Megvii помогает защищать людей от COVID-19

ПЕКИН (BEIJING), 20 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Megvii Technology Limited, специализирующаяся на разработке ИИ-решений мирового класса, внедрила систему температурного скрининга на базе технологий искусственного интеллекта в различных локациях на территории Китая и за его пределами с целью защиты персонала и местного населения на фоне распространения пандемии COVID-19. Основанная в 2011 году в Пекине компания Megvii разрабатывает приложения и решения для глубинного обучения, являясь одним из ведущих новаторов в области практического применения ИИ-технологий и алгоритмов компьютерного зрения.

ИИ-система температурного скрининга от Megvii снижает риск передачи заболевания, повышает степень персональной безопасности и эффективность перемещения людей в общественных местах. Система на базе оптимизированной модели детекции способна измерять температуру тела сразу нескольких человек в секунду времени с точностью до ±0,3oC (0,5℉). Считывание температурных показателей осуществляется без снятия защитных масок. При выявлении повышенной температуры у прохожего система подает предупреждающий сигнал, указывающий на необходимость ручного скрининга или отказа во входе.

Температурный скрининг представляет собой эффективный инструмент сдерживания распространения COVID-19, поскольку одним его основных симптомов коронавирусной инфекции является именно лихорадка. ИИ-система от Megvii доказанно является более безопасной и эффективной в сравнении с ручными термометрами, поскольку устраняет необходимость в тесном физическом контакте между измеряющим и измеряемым.

Решение доступно в различных конфигурациях для удовлетворения индивидуальных потребностей пользователей. Модель Ming-Ji подходит для установки в местах в интенсивным пешеходным трафиком - в аэропортах, на станциях метро, в приемных покоях больниц и т.д. Данная система позволяет за одну секунду измерять температуру у 15 человек и демонстрирует высокую точность считывания показателей на расстоянии свыше трех метров. Более компактное решение под названием "Koala" состоит из индикаторного табло, устанавливаемого на стене или на специальной стойке, и небольшого модуля обработки данных. Система способна за полсекунды с высокой точностью измерять температуру тела каждого человека в радиусе от 0,3 до 1 м. Данное решение разработано для мест со строгим контролем доступа и не столь интенсивным пешеходным трафиком - например, для супермаркетов, кампусов, жилых и коммерческих зданий.

Представленные в феврале этого года системы температурного скрининга от Megvii уже успешно применяются в ряде локаций, включая больницы Китая и Таиланда, около 200 магазинов и супермаркетов Поднебесной, а также в жилых и коммерческих зданиях в различных странах мира.

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