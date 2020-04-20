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Инверторы Solis оптимизируют приведенную стоимость электроэнергии в коммерческих системах

Новый трехфазный инвертор мощностью 110 кВт обеспечивает передовые показатели эффективности и производительности

НИНБО (NINGBO), Китай, 20 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Ginlong Technologies (биржевой код акций: 300763.SZ), международный лидер в сфере производства высоковольтных фотоэлектрических инверторов, представила новейшее пополнение в портфеле устройств 5 Generation (5G). Новая модель Solis 110 kW представляет собой надежное, эффективное и безопасное решение, предназначенное для коммерческих фотоэлектрических систем, устанавливаемых на крышах зданий, и способное обеспечивать повышенную окупаемость инвестиций при одновременном снижении полной приведенной стоимости электроэнергии (LCOE).

"В основу нового инвертора Solis мощностью 110 кВт положены все преимущества нашей технологической платформы 5G, - прокомментировал главный технический директор Ginlong Technologies Кун Чжан (Kuhn Zhang). -  Новинка, разработанная специально для коммерческих систем солнечных коллекторов, устанавливаемых на крыше, представляет собой оптимальное сочетание наших передовых технологий с лучшими электронными компонентами, обеспечивая максимальный коэффициент полезного действия на уровне 98,7%. Благодаря этому, Solis 110 кW входит в число безусловных лидеров среди аналогичных продуктов в этом классе".

В число преимуществ нового инвертора, характеризующегося повышенной эффективностью, мощностью и простотой эксплуатационно-технического обслуживания, входят:

Преимущества нового инвертора в аспекте эффективности, увеличивающие объемы выработки энергии на 3,5% на протяжении всего жизненного цикла проекта:

  • Передовые транзисторные преобразовательные мосты со сниженной "сопротивляемостью" повышают эффективность и сокращают потери в системе
  • Показатель в 90 ММPT/MW обеспечивает возможность высокоточного слежения за точкой максимальной мощности
  • Коэффициент DC/AC на уровне 150% повышает окупаемость (и плотность)

Преимущества с точки зрения выходной мощности, повышающие функциональность и удельную энергоемкость солнечных коллекторов, устанавливаемых на крышах зданий:

  • гибкая конструкция позволяет использовать укороченные последовательные соединения и создавать многонаправленную конфигурацию систем
  • 100% независимые множественные MMPT обеспечивают расширенный диапазон рабочего напряжения постоянного тока
  • 13 усилителей на каждое последовательное соединение обеспечивают высокий показатель номинального входного тока

Преимущества в аспекте эксплуатационно-технического обслуживания, гарантирующие малозатратные процессы мониторинга, выявления и уведомления об отказах:

  • расширенная диагностика кривых I-V и мониторинг на уровне каждой последовательности повышают общую эффективность системы
  • Интегрированные средства диагностики и облачного мониторинга помогают оперативно решать возникающие вопросы
  • Уникальная технология подавления утечек тока повышает точность срабатывания систем аварийного предупреждения

"Мы очень рады предоставить нашим коммерческим клиентам столь обширные преимущества с точки зрения экономии затрат и повышения производительности их фотоэлектрических систем, - прокомментировал г-н Чжан. -  Характеризуясь превосходным соотношением "стоимость - эффект", низкими расходами на монтаж и техническое обслуживание в сочетании с передовыми показателями эффективности преобразования и аккумулирования энергии, инверторы Solis 110 kW способны заметно повышать объемы вырабатываемой энергии и окупаемость инвестиций конечных пользователей".

Трехфазный высоковольтный инвертор Solis мощностью 110 кВт доступен на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки.

О компании Ginlong Technologies

Ginlong Solis входит в число самых опытных и крупнейших международных разработчиков инверторов для последовательно соединенных солнечных панелей. Компания производит инверторы для жилых, коммерческих и коммунальных фотоэлектрических систем, а все изделия Ginlong Solis характеризуются максимальной надежностью, рентабельностью и технологической инновационностью с возможностью оптимизации под параметры локальных прикладных сценариев для обеспечения долгосрочной окупаемости инвестиций игроков рынка. Посетите наш веб-сайт: ginlong.com.​​​​​​

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Люси (Lucy), +86-57465804299, sales@ginlong.com  

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