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NAS-системы от Infortrend стали поддерживать технологию SMB Multichannel

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 21 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, оснастил свои системы NAS EonStor CS c горизонтальным масштабированием технологией SMB Multichannel. Поддержка SMB Multichannel позволяет одновременно устанавливать несколько сетевых соединений между кластером EonStor CS и его клиентами посредством агрегированных сетевых интерфейсных карт (NIC). Данная технология повышает пропускную способность и производительность хранилища, обеспечивая дополнительную отказоустойчивость в таких требовательных прикладных сценариях, как редактирование видео в формате 4K, широковещательная передача, потоковые трансляции в режиме реального времени, прочие приложения отрасли масс-медиа и развлечений, а также НРС.

EonStor CS представляет собой NAS-систему с возможностью горизонтального расширения до 144 узлов на кластер, общей пропускной способностью 100 ГБ/с и емкостью 100 ПБ. Благодаря поддержке технологии SMB Multichannel, клиент SMB 3.0 получает доступ к данным в хранилище CS посредством различных доступных каналов связи, что, в сравнении с одноканальными системами, способствует агрегации пропускной способности сети и повышению ее отказоустойчивости.

Важно отметить, что функция SMB Multichannel обеспечивает повышенную пропускную способность и производительность системы, что особенно полезно для рабочих процессов с высокими требованиями к эффективности хранилища и сети. Инновационная технология интегрирует различные сетевые интерфейсы и выполняет процессы чтения и записи данных одновременно посредством нескольких каналов, что содействует заметному повышению производительности хранилища. Кроме того, любые отказы и иные аварийные ситуации автоматически выявляются с незамедлительным переносом потоков передаваемых данных на нормально функционирующий канал во избежание сбоев передачи и негативного влияния на доступность системы. 

"Технология SMB Multichannel не только обеспечивает нашим NAS-системам EonStor CS повышенную производительность, но и гарантирует бесперебойную работу сетевых сервисов во время-зависимых прикладных сценариях, требующих высокой доступности системы.  К таким сценариям, в частности, можно отнести приложения масс-медиа и развлекательного сектора, системы обработки видеоконтента с разрешением от 4K и другие подобные процессы, требующие высокой пропускной способности хранилища. Технология SMB Multichannel с возможностью подключения посредством различных сетевых интерфейсов дает нашим пользователям преимущества бесперебойного рабочего процесса без задержек и простоев в процессе реализации совместных проектов", - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

Узнайте больше о NAS -системах с горизонтальным масштабированием EonStor CS

О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

КОНТАКТНАЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com

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