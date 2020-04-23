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Татарстан дополнил федеральные меры поддержки бизнеса на сумму 1,3 млрд рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Егор Алеев/ТАСС
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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
© Егор Алеев/ТАСС

Казань, 23 апреля. Власти Татарстана в дополнение к федеральным мерам поддержки бизнеса приняли решение направить в реальный сектор экономики 1,3 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку отраслей, не вошедших в общероссийский перечень наиболее пострадавших от кризиса.

Как сообщил 23 апреля на заседании Госсовета премьер-министр РТ Алексей Песошин, в республике "есть понимание о необходимости расширения" федерального списка мер поддержки бизнеса.

"Опрос ТПП РФ показал, что 48% предпринимателей не попадают ни под одну из категорий, которым будет оказана господдержка. Поддержка всех организаций реального сектора должна стать первоочередной задачей",- подчеркнул Алексей Песошин. 

Условиями получения госпомощи для бизнеса станут сохранение штата сотрудников и падение на треть объема выручки к уровню прошлого года.

Среди анонсированных республиканскими властями мер поддержки - предоставление льготных микрозаймов на два года под 1% годовых на первые шесть месяцев, субсидирование процентной ставки по кредитам, предоставление поручительства Гарантийного Фонда РТ на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, реструктуризация долгов по кредитам, а также субсидирование стоимости доставки для предприятий по продаже продуктов питания и напитков.

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