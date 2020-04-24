Оптимизация глобальной стратегии H3C: курс на реформирование глобальной цифровой экономики

ПЕКИН (BEIJING), 24 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- На фоне стремительного развития 5G, IoT, AI, облачных вычислений и прочих передовых технологий,процессы цифровой трансформации ускоряют эволюцию моделей функционирования общества. Согласно прогнозу IDC, к 2022 году на долю цифровой экономики придется уже 60%общего экономического объемав мире. Глобальная пандемия COVID-19 со всей очевидностью проявила необходимость в ускоренном внедрении цифровых и интеллектуальных технологий в повседневный жизни людей.

Как лидер в сфере цифровых решенийКорпорация H3С в период с 20 по 25 апреля провела онлайн-саммит NAVIGATE 2020 под тематическим названием "Smart-Volution". В рамках этого мероприятия H3C официально представила свою новую стратегию "AI in All", а такжеDigital Brain Project 2020 (Проект «Цифровой Мозг» 2020). Кроме того, в ходе саммита были проведены презентации ряда инновационных продуктов и технологий, имеющих отношение к интеллектуальным цифровым платформам, а также интегрированных решений, которые помогают бизнесув эффективной интеллектуальной трансформации.

Новая стратегия H3C в сфере интеллектуальных технологий представляет собой новый взгляд на глобальную "смарт-революцию". "На фоне стремительно развививающейся цифровой экономикиво всем мире, продолжает расти спрос на эффективные методы цифровой трансформации, - отмечает президентдепартамента международного бизнесаи старший вице-президент Н3С Гэри Хуан (Gary Huang). - Мы видим колоссальный потенциал в мировой цифровой экономики, однако ее успешное развитие требует участия еще большего числа предприятий, способных создавать инновационные цифровые и интеллектуальные технологии. Играя ведущую роль в глобальном переходе на передовые технологии, наша компания планирует в полной мере использовать все имеющиеся у нас преимущества, осваивать рыночные возможности и предоставлять первоклассные сервисы цифровой трансформации нашим клиентам как в Китае и за рубежом".

В 2019 году компания H3C представила собственный независимый бренд на зарубежных рынках в стремлении помочь иностранным партнерам ускорить процессы перехода на цифровые технологии. На сегодняшний день, компания осуществляет свою деятельность в семи странах за пределами Китая (Росии, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Пакистане, Казахстане и Японии), а также активно осваивает основные отраслевые сегменты, предъявляющие высокие требования к качеству обслуживания, включая финансовый, телекоммуникационный и правительственный сектор.

В этом году H3C нарастит темпы зарубежной экспансии. "Международные рынки являются важными точками роста в дальнейшем развитии бизнеса Н3С. На протяжении следующих трех, пяти лет компания продолжит оптимизировать структуру собственных глобальных каналов, активно наращивать масштабы своего присутствия на иностранных рынках и оказывать еще большему числузарубежных заказчиков в процессах цифровой трансформации - от высококлассного проектирования до внедрения технологий посредством собственных интегрированных решений", - добавил г-н Хуан.

Принимая во внимание различные условия на зарубежных рынках, H3C планирует укреплять позиции своих инновационных высокотехнологичных разработок в ключевых региональных сегментах промышленности и бизнеса, принимая за основу собственную стратегию развития интеллектуальных технологий и проект Digital Brain(«Цифровой Мозг). Разработчик намеревается создавать комплексные цифровые решения в сотрудничестве со своими партнерами, а также оказывать различным странам поддержку в формировании цифровой инфраструктуры, используя собственные возможности по интеграции технологии ИИ (Artificial Intellegence), больших данных и облачных вычислений в глобальной отраслевой экосистеме.

О компании H3С

H3C является отраслевым лидером в сфере предоставления цифровых решений,и стремится быть самым надежным партнером для своих заказчиков на их пути к бизнес-инновациям и цифровой трансформации. Компания предлагаетполный портфель цифровых инфраструктурных продуктов, предназначенных для вычислений, хранения данных, сетевого взаимодействия, безопасности и сопутствующих сфер, а также продоставляет универсальную цифровую платформу, включающую возможности облачных вычислений, больших данных, межсетевого взаимодействия, информационной безопасности, Интернета вещей (IoT), граничных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), 5G, и комплексные технические сервисы.

Для получения дополнительной информации добро пожаловать на веб-сайт H3C: http://www.h3c.com/en/

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чэнь Симэн (Chen Ximeng), менеджер по международным связям с общественностью, chen.ximeng@h3c.com , 86+18101358284