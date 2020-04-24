{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оптимизация глобальной стратегии H3C: курс на реформирование глобальной цифровой экономики

Компания H3C обнимает эру цифровой трансформации

ПЕКИН (BEIJING), 24 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- На фоне стремительного развития 5G, IoT, AI, облачных вычислений и прочих передовых технологий,процессы цифровой трансформации ускоряют эволюцию моделей функционирования общества. Согласно прогнозу IDC, к 2022 году на долю цифровой экономики придется уже 60%общего экономического объемав мире. Глобальная пандемия COVID-19 со всей очевидностью проявила необходимость в ускоренном внедрении цифровых и интеллектуальных технологий в повседневный жизни людей.

Как лидер в сфере цифровых решенийКорпорация H3С в период с 20 по 25 апреля провела онлайн-саммит NAVIGATE 2020 под тематическим названием "Smart-Volution". В рамках этого мероприятия H3C официально представила свою новую стратегию "AI in All", а такжеDigital Brain Project 2020 (Проект «Цифровой Мозг» 2020). Кроме того, в ходе саммита были проведены презентации ряда инновационных продуктов и технологий, имеющих отношение к интеллектуальным цифровым платформам, а также интегрированных решений, которые помогают бизнесув эффективной интеллектуальной трансформации.

Новая стратегия H3C в сфере интеллектуальных технологий представляет собой новый взгляд на глобальную "смарт-революцию". "На фоне стремительно развививающейся цифровой экономикиво всем мире, продолжает расти спрос на эффективные методы цифровой трансформации, - отмечает президентдепартамента международного бизнесаи старший вице-президент Н3С Гэри Хуан (Gary Huang). -  Мы видим колоссальный потенциал в мировой цифровой экономики, однако ее успешное развитие требует участия еще большего числа предприятий, способных создавать инновационные цифровые и интеллектуальные технологии. Играя ведущую роль в глобальном переходе на передовые технологии, наша компания планирует в полной мере использовать все имеющиеся у нас преимущества, осваивать рыночные возможности и предоставлять первоклассные сервисы цифровой трансформации нашим клиентам как в Китае и за рубежом".

В 2019 году компания H3C представила собственный независимый бренд на зарубежных рынках в стремлении помочь иностранным партнерам ускорить процессы перехода на цифровые технологии. На сегодняшний день, компания осуществляет свою деятельность в семи странах за пределами Китая (Росии, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Пакистане, Казахстане и Японии), а также активно осваивает основные отраслевые сегменты, предъявляющие высокие требования к качеству обслуживания, включая финансовый, телекоммуникационный и правительственный сектор. 

В этом году H3C нарастит темпы зарубежной экспансии. "Международные рынки   являются важными точками роста в дальнейшем развитии бизнеса Н3С. На протяжении следующих трех, пяти лет компания продолжит оптимизировать структуру собственных глобальных каналов, активно наращивать масштабы своего присутствия на иностранных рынках и оказывать еще большему числузарубежных заказчиков в процессах цифровой трансформации - от высококлассного проектирования до внедрения технологий посредством собственных интегрированных решений", - добавил г-н Хуан.

Принимая во внимание различные условия на зарубежных рынках, H3C планирует укреплять позиции своих инновационных высокотехнологичных разработок в ключевых региональных сегментах промышленности и бизнеса, принимая за основу собственную стратегию развития интеллектуальных технологий и проект Digital Brain(«Цифровой Мозг). Разработчик намеревается создавать комплексные цифровые решения в сотрудничестве со своими партнерами, а также оказывать различным странам поддержку в формировании цифровой инфраструктуры, используя собственные возможности по интеграции технологии ИИ (Artificial Intellegence), больших данных и облачных вычислений в глобальной отраслевой экосистеме.

О компании H3С

H3C является отраслевым лидером в сфере предоставления цифровых решений,и   стремится быть самым надежным партнером для своих заказчиков на их пути к бизнес-инновациям и цифровой трансформации. Компания предлагаетполный портфель цифровых инфраструктурных продуктов, предназначенных для вычислений, хранения данных, сетевого взаимодействия, безопасности и сопутствующих сфер, а также продоставляет универсальную цифровую платформу, включающую возможности облачных вычислений, больших данных, межсетевого взаимодействия, информационной безопасности, Интернета вещей (IoT), граничных вычислений, искусственного интеллекта (ИИ), 5G, и комплексные технические сервисы.

Для получения дополнительной информации добро пожаловать на веб-сайт H3C: http://www.h3c.com/en/
Следите за нашими новостями в LinkedIn

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Чэнь Симэн (Chen Ximeng), менеджер по международным связям с общественностью, chen.ximeng@h3c.com , 86+18101358284

Реклама на ТАСС
TIFS окажет поддержку Ford Motor Company и 3M в производстве фильтрующих респираторов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС