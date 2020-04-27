Компания Shanghai Electric отчиталась о 26% росте валового дохода в 2019 году

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 24 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), ведущий международный производитель и поставщик энергогенерирующего и промышленного оборудования, обнародовала проверенные финансовые результаты своей деятельности за год, завершившийся 31 декабря 2019 года.

Ключевые финансовые и операционные показатели за 2019 в сравнении с предшествующим годом

Валовый доход компании вырос на 26% - до 127,509 млрд юаней

Прибыль, относимая на счет акционеров материнской компании, возросла на 24,83% - до 3,72 млрд юаней

Объем новых заказов увеличился на 30,6% - до 170,79 млрд юней

Базовая прибыл на акцию выросла на 25% - с 0,20 до 0,25 юаней

Численность специалистов по НИОКР увеличилась с 3 082 до 3 124 человек, а общий объем инвестиций в НИОКР составил 4,102 млрд юаней

На долю договоров поставки энергетического, промышленного оборудования и предоставления интегрированных сервисов пришлось соответственно 33,2%, 26,7% и 40,1% от общего числа новых заказов.

Продемонстрировав рост продаж на 12,1% (до 45,944 млн юаней), сегмент энергетического оборудования показал стабильные результаты поставок оборудования для угольных, газовых и атомных электростанций, систем передачи и распределения электроэнергии, ветровых турбин и комплектующих к ним, накопителей энергии, высококлассной техники для химической промышленности и т.д.

Объем продаж в сегменте промышленного оборудования, охватывающем подъемники, средне- и крупногабаритные электродвигатели, оборудование для интеллектуального производства, базовые промышленные комплектующие, средства защиты окружающей среды и т.д., вырос на 11,6% - до 46,409 млн юаней.

Сегмент интегрированных сервисов, "отвечающий" за предоставление услуг энергетической инженерии, проектирования средств защиты окружающей среды, автоматизации промышленных процессов, а также финансовых, внешнеторговых услуг и сервисов Промышленного Интернета, продемонстрировал рост доходности на 83,5%, достигнув отметки в 44,316 млн юаней.

Весьма заметные результаты показал и бизнес-сегмент оборудования для ветровой энергетики. Благодаря высокому профессионализму специалистов данного направления, компании удалось получить крупнейший в мире заказ на наземные ветровые турбины для электростанции Уланьчабу в АР Внутренняя Монголия. Еще одним значительным достижением в прошлом году стал заказ на 39 комплектов наземных ветровых установок и башен ветрогенераторов мощностью 4 мВт для нужд хорватского проекта NORINCO International, ознаменовавший официальный выход компании на европейский рынок ветровой энергетики.

Наиболее репрезентативный проект компании в сфере угольной энергетики, электростанция Пиншань в провинции Аньхой с рекордным термическим КПД на уровне 48,92% должна быть введена в эксплуатацию в конце 2020 года. Инновационная электрогенераторная установка 1 350 мВт пароводяного цикла на сверхкритическое давление с двумя промежуточными перегревами пара способствует сокращению глобальных выбросов парниковых газов, уменьшая объемы потребления каменного угля для нужд выработки электроэнергии на 251 г/кВт-ч.

В стремлении сохранить лидерские позиции в энергетическом секторе компания Shanghai Electric в прошлом году диверсифицировала свой бизнес и инвестировала средства в производство новых типов аккумуляторных батарей. Разработанный собственными силами компании литиево-железно-фосфатный аккумулятор, установленный в пекинском международном аэропорту "Дасин", подключенный к национальной сети мобильный накопитель энергии в новом районе Сюнань, а также система аккумуляторов для электроавтобусов наглядно подтверждают высокий спрос на подобные решения.

В 2019 году компания Shanghai Electric запустила собственную платформу Промышленного Интернета, расширяющую границы возможностей современного оборудования. Посредством "Industrial Internet SEunicloud Platform" компания предоставляет комплексное решение для интеллектуальных ветровых электростанций, удаленного управления ТЭС и технического обслуживания производственных станков за счет конвергенции глобальной промышленной системы и возможностей передовых технологий вычислений, анализа данных, низкозатратной детекции и сетевого взаимодействия на базе Интернета.

В прошлом году Shanghai Electric активно расширяла свое присутствие за рубежом, достигнув заметного прогресса в реализации проектов на Ближнем Востоке (строительство электростанции на угольном месторождении Тар ), строительство одноблочной электростанции по технологии СSP мощностью 700 мВт в Дубае), Южной Азии (строительство первой парогазовой электростанции (ССРР) в Бангладеш), на юге Австралии и в других регионах мира. Демонстрируя весьма амбициозные планы по зарубежной экспансии, компания также анонсировала свое участие в Expo 2020 Dubai в качестве официального партнера Китайского павильона.

Ознакомиться с презентацией финансовых и экономических показателей деятельности компании за 2019 год можно в разделе "Связи с инвесторами" на официальном веб-сайте Shanghai Electric:https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2020/04/18//86486.pdf

О компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на cегменте энергетического оборудования для газовых, угольных, атомных, ветровых электростанций и хранилищ энергии. Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт промышленного оборудования, включая подъемники, средне- и крупногабаритные электродвигатели, оборудование для интеллектуального производства, базовые промышленные комплектующие, средства защиты окружающей среды и т.д. Предприятие – активный участник сегмента интегрированных сервисов, предоставляющий подрядные услуги по строительству электростанций, реализации проектов передачи и дистрибуции электроэнергии и т.д.

Сопутствующие ссылки:

www.shanghai-electric.com

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1159638/LOGO_Logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Шэнь Цзинь (Shen Jin), +86-13817909115, shenjin@shanghai-electric.com