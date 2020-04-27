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Maxonrow и Avantas Tech представляют MedsLOCK

Мониторинговое и коммуникационное приложение, предоставляющее актуальную информацию о COVID-19

CИНГАПУР (SINGAPORE), 27 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Maxonrow совместно с Avantas Tech представила MedsLOCK - долгожданное решение, призванное помочь в глобальной борьбе с пандемией COVID-19.

MedsLOCK - платформа для коммуникации и мониторинга в режиме реального времени, созданная на базе блокчейна Maxonrow. Решение, разработанное компанией Avantas Tech с использованием технологии Maxonrow, объединяет в себе все соответствующие аспекты контроля за пандемической ситуацией в режиме реального времени, включая мониторинг данных о цепочках поставок товаров медицинского назначения, сведения о пациентах и донорах крови, обновленную информацию о зонах карантина и т.д. 

"Сохранение конфиденциальности стало ключевой проблемой на фоне данной пандемии, и блокчейн-платформы гарантируют обмен актуальной информацией без ущерба для приватности личных данных. А MedsLOCK помогает нам добавить элемент доверия к потоку данных", - прокомментировал управляющий директор Avantas Мухаммад Салман Анжум (Muhammad Salman Anjum).

Несмотря на тот факт, что в ряде стран (например, Италии и Китае) пик пандемии COVID-19 уже пройден, болезнь, наиболее вероятно, будет и дальше распространяться по миру. К примеру, Индия и Пакистан находятся на ранних стадиях карантина, а такие южноамериканские страны, как Бразилия, пытаются предупредить тяжелое развитие ситуации.

Постоянный мониторинг распространения заболевания, адекватное реагирование и контроль за выздоравливающими пациентами играет критическую роль в сдерживании пандемии. В этом контексте, коллективный и прозрачный характер базового (и регулируемого) блокчейна (например, Maxonrow) в сочетании с комплексным решением вроде MedsLOCK может оказаться весьма значительным оружием в борьбе с COVID-19.

О компании Maxonrow 

Maxonrow - ведущая технологическая компания, целью деятельности которой является создание безопасной и эффективной цифровой среды. Компания разрабатывает продукты и сервисы на базе блокчейн-технологий с акцентом на повышении безопасности и эффективности цифровых процессов, включая DMS (системы управления документооборотом), сервисы токенизации (FT и NFT), а также цифровых кошельков.

Предприятие активно сотрудничает с международными регуляторами и правительствами в вопрсах создания здоровой экосистемы для процветания новых технологий. Продукты и услуги Maxonrow предоставляют возможность использовать все преимущества блокчейна без ущерба для регуляторного надзора.

Чтобы узнать больше, посетите веб-сайт www.maxonrow.com.

О решении MedsLOCK 

Платформа MedsLOCK 1.0 от Avantas Tech и Maxonrow представляет собой комплексное решение для мониторинга, контроля и коммуникации, предоставляющее правительственным организациям, медицинским учреждениям и другим задействованным лицам актуальную аналитическую информацию для эффективного противодействия пандемии COVID-19.

В основе MedsLOCK 1.0 лежат технологии блокчейна и ИИ. Поскольку информация является ключом к принятию взвешенных решений на фоне вспышки коронавирусной пневмонии, основной задачей платформы является сбор и обмен данными в условиях автоматизированной, прозрачной и безопасной среды взаимодействия в режиме реального времени с использованием технологий распределенного реестра.

Больше информации см. на www.MedsLOCK.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ксимена Кордон (Ximena Cordon), директор по маркетинговым коммуникациям, Ximena@maxonrow.com

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