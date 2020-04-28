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Berkeley Lights представила обновленную платформу для создания методов лечения рака

Пользователи платформы могут разрабатывать индивидуальные методы клеточной терапии, способствующие быстрого уничтожению многочисленных опухолевых клеток с получением всего нескольких Т-клеток

ЭМЕРИВИЛЛ (EMERYVILLE), Калифорния, 27 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Berkeley Lights, Inc., лидер в сфере цифровых технологий для клеточной биологии, представила обновленную рабочую процедуру Opto Cell Therapy Development 1.0. В основе новых функциональных возможностей процедуры лежит комбинация программного обеспечения, реагентов и протоколов, предназначенных для систем Beacon® и LightningTM. С помощью обновленной процедуры исследователи могут в считанные дни анализировать тысячи отдельных Т-клеток, получая живые клетки для последующего геномного анализа. В конечном итоге пользователи систем Berkeley Lights получают возможность связывать фенотип и функцию Т-клеток с генотипом отдельных клеток, объединяя все процессы функционального анализа Т-клеток в единую инновационную платформу.

Методы лечения на базе Т-клеток демонстрируют заметный потенциал в лечении онкологических заболеваний, однако их разработка осложняется тем обстоятельством, что процесс уничтожения раковых опухолей Т-клеток связан с изучением и скринингом многочисленных межклеточных взаимодействий, в следствие чего представляет собой крайне сложную и времязатратную процедуру. Существующие на сегодняшний день технологии оценки функций Т-клеток не позволяют ученым получать все необходимые данные из одной клетки. Новый мультиплексный анализ цитокинов и цитотоксичности, наряду с недавно представленным аналитическим набором TCRseq Well Plate Kit предоставляют специалистам возможность определять и тестировать функцию отдельных Т-клеток.  Подобные прикладные сценарии обеспечивают одновременный функциональный опрос тысяч таких клеток в процессе из взаимодействия с антигенпрезентирующими клетками или опухолями. Они же позволяют получать живые, индивидуальные клоны для последующего размножения или геномного анализа. Рабочая процедура Opto Cell Therapy Development 1.0 обеспечивает фенотипический и функциональный скрининг клеток CAR-T, а также обнаружение Т-клеточных рецепторов (TCR), ассоциированных со специфическим поведением Т-клеток.

"С помощью нашей обновленной платформы Opto Cell Therapy Development 1.0 пользователи Berkeley Lights могут разрабатывать индивидуальные методы клеточной терапии, способствующие быстрого уничтожению многочисленных опухолевых клеток с получением всего нескольких Т-клеток, выполняющих основную задачу, - прокомментировал старший вице-президент по вопросам маркетинга Berkeley Lights д.н. Чжон Проктор (John Proctor). Анализ клеточной цитотоксичности визуализирует деструктивную активность, мультиплексную или серийную, отдельных Т-клеток, а затем обеспечивает восстановление живых клеток для последующего геномного анализа. Новый анализ позволяет избежать проблем, традиционно связанных с анализами уничтожения, в ходе которых измеряется средний лизис клеток-мишеней в фиксированные моменты времени. При этом "размываются" кинетические нюансы и игнорируется гетерогенность, присутствующая в подмножествах Т-клеток".

В ближайшие месяцы Berkeley Lights продолжит расширять функции клеточной терапии, доступные пользователям ее платформ. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты info@berkeleylights.com.

О компании Berkeley Lights

Команда Berkeley Lights уверена в потрясающих возможностях клеток. Клетки способны производить на свет лекарства от разных заболеваний, волокна для изготовления тканей, энергию в форме биотоплива и пищевые белки для питания. В этой связи возникает вопрос: если природа может обеспечивать нас необходимыми продуктами в нужных масштабах, почему мы до сих пор не используем эту возможность в должной степени? Что ж, ответ достаточно прост: с теми решениями, что у нас есть на сегодняшний день, сделать это очень сложно. На поиск правильной клетки для выполнения той или иной задачи уходит много времени и средств, а если выбор пал на неподходящую клетку, результат окажется крайне неэффективным. Платформа Berkeley Lights предоставляет возможность получать обширную фенотипическую, функциональную и генотипную информацию на уровне одной клетки. Этот новый способ сбора и интерпретации качественного языка биологии и его "перевода" в цифровую информацию, специфичную для отдельной клетки, мы и называем "цифровой клеточной биологией". Наша платформа предоставляет клиентам комплексное решение для подбора наилучших клеток путем функционального скрининга и восстановления отдельных клеток в целях обнаружения антител, разработки клеточных линий, создания методов клеточной терапии, а также для нужд синтетической биологии. С помощью наших инструментов и решений ученые могут с первого раза находить нужные клетки. Для получения более подробной информации посетите сайт.

Платформы Beacon и Lightning, а также инструмент Culture Station от Berkeley Lights предназначены исключительно для исследовательских целей. Упомянутые продукты не могут использоваться в процессах диагностики.

Контактная информация для представителей СМИ: berkeleylights@bulleitgroup.com

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