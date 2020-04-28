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Власти Вэйфана представили 206 ключевых проектов привлечения инвестиций и персонала

ВЭЙФАН (WEIFANG), Китай, 28 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- 22 апреля официальные представители Народного правительства города Вэйфан провели видеоконференцию, в ходе которой были объявлены 206 ключевых проектов по привлечению инвестиций и высококвалифицированного персонала.

Как пояснил секретарь Вэйфанского городского комитета КПК Хуэй Синьань (Hui Xin'an), эти проекты поспособствуют процессу перехода от старых факторов роста к новым, а также ускорят высококлассное развитие. В настоящий момент власти города принимают меры эпидемического контроля и профилактики наряду с мероприятиями, направленными на ускоренное строительство современного города мирового класса, отличающегося высоким уровнем экологичности, открытости и жизнеспособности. Эти процессы сопряжены с многочисленными масштабными проектами. Руководство Вэйфана планирует полностью оптимизировать инвестиционную среду в городе, предоставив инвесторам эффективные сервисы и благоприятные условия для ведения бизнеса в надежде вселить в них уверенность в успехе всех подобных начинаний и стимулировать дополнительные капиталовложения в Вэйфан.

206 инвестиционных проектов на общую сумму в 177,466 млрд юаней охватывают широкий спектр сфер промышленности и бизнеса, включая производство высококлассного оборудования, современное сельское хозяйство, здравоохранение, инновационную энергетику и новое материаловедение, информационные технологии следующего поколения, культурный туризм, современную логистику и химическую инженерию. Четыре из этих проектов принесут городу инвестиций в размере свыше 10 млрд юаней, а еще 21 - более 2 млрд юаней. Пять из представленных сегодня проектов будут реализованы компаниями из списка Fortune Global 500, еще пять - предприятиями, входящими в китайский ТОП-500, а 22 относятся к категориям привлечения персонала и создания платформ для передовых научных исследований. 

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Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=362688
Подпись под изображением: Ключевые проекты привлечения инвестиций и высококвалифицированного персонала в город Вэйфан (пров. Шаньдун).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Чжан (Zhang), тел.: +86-10-63074558

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