В Татарстане собрали продуктовые наборы для 55 тыс. нуждающихся

Казань, 30 апреля. По инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова в республике стартовала масштабная благотворительная акция "Помощь рядом". Двадцать девятого апреля началась доставка первой партии продуктовых наборов по адресам в Казани, Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах. В каждом наборе самое необходимое: мука, сахар, макароны, чай.

По словам заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой, первый этап акции продлится до 5 мая, второй стартует после 10 числа.

Цель мероприятия - поддержать самых социально незащищенных: семьи с доходом ниже прожиточного минимума, в которых есть дети в возрасте восьми лет и старше; семьи с доходом ниже прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов; семьи, в которых обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно, а также семьи, находящимся в социально опасном положении. Адресатами благотворительной помощи являются и семьи с детьми, в которых родители - самозанятые и индивидуальные предприниматели в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса, а также одинокие пенсионеры старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума.

Благодаря благотворительному фонду "Ак Барс Созидание", который взял на себя аккумуляцию пожертвований и распределение помощи, а также участию в акции 5 тыс. волонтеров продукты питания будут доставлены во все без исключения районы республики.

"Всего же помощью будет охвачено свыше 55 тыс. людей", - уточняет Лейла Фазлеева.