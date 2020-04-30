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Лаборатория Risen Energy получила аккредитацию ТМР от TÜV Rheinland

НИНБО (NINGBO), Китай, 30 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Вице-президент подразделения фотоэлектрических продуктов агентства TÜV Rheinland Чжоу Чичэн (Zhou Chicheng) и руководитель отдела модулей Чжан Ичи (Zhang Yichi) в сопровождении коллег 27 апреля совершили визит в компанию Risen Energy. В ходе визита г-н Чжан Ичи от имени TÜV Rheinland передал руководству предприятия аккредитационный сертификат ТМР. В церемонии лицензирования приняли участие президент Risen Energy Cе Цзянь (Xie Jian), директор по НИОКР Лю Яфэн (Liu Yafeng), а также руководитель международного подразделения по клиентскому обслуживанию Ху Юйхуэй (Hui Yuhui).

За последние двенадцать месяцев специалисты TÜV Rheinland несколько раз инспектировали возможности Risen Energy в аспектах систем управления, природоохранной деятельности, персонала и технического оснащения, опираясь на положения стандарта IEC/ISO 17025 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий", а также другие технические регламенты. В результате тщательного анализа компания была признана полностью соответствующей протоколам управления внешними лабораториями. Получение данного квалификационного статуса наглядно демонстрирует высокие достижения Risen Energy в сфере управления деятельностью собственной испытательной лаборатории. 

Президент компании Се Цзянь отметил: "Мы очень рады получить аккредитацию ТМР от TÜV Rheinland. Столь высокая оценка не только подтверждает первоклассную компетенцию нашего персонала и передовой уровень технического оснащения наших подразделений, но и отражает те высокие требования, которых мы придерживаемся в процессах контроля качества продукции. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с TÜV Rheinland с целью совместного продвижения устойчивого развития отрасли".

Г-н Чжоу, в свою очередь, добавил: "Аккредитация лаборатории Risen Energy свидетельствует о том, что вдобавок к мощному производственному потенциалу наше предприятие обладает обширными возможностями в сфере передовых НИОКР и управления качеством, входя в число безусловных лидеров своей отрасли. Мы с нетерпением ждем возможности расширить наше сотрудничество с TÜV Rheinland в технологической области, раскрывая взаимные преимущества посредством совместных инициатив и содействуя здоровому развитию солнечной энергетики".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-574-59953077, tina@risenenergy.com,

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