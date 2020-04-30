Численность эксплуатационного персонала компании Neeco увеличена до 26 тыс.человек

ПРАГА, 30 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Neeco, входящая в число наиболее динамично развивающихся поставщиков телематических услуг связи, достигла своего очередного рубежа: в настоящее время ее услуги доступны в более чем 160 странах мира. Сейчас в распоряжении клиентов компании Neeco находится ее выездной персонал в составе 26 000 инженеров, сертифицированных специалистов и консультантов. Это позволяет ей оперативно осуществлять даже крупные и сложные проекты, в числе которых можно отметить монтаж ИТ-оборудования в 53 дипломатических представительствах в различных странах по заказу министерства иностранных дел хорошо известной арабской страны. Более подробная информация о компании Neeco представлена на ее сайте по адресу: www.neeco.com

"В основе нашего успеха лежат партнерские отношения с надежными местными поставщиками ИТ-услуг на всех континентах. Следовательно, мы можем предоставлять своим клиентам наиболее эффективные аппаратные и программные средства, услуги, техническое обслуживание и дополнительную поддержку. Применяя глобальное мышление, мы активно действуем на местах и предоставляем своим клиентам высококачественные и высокотехнологичные услуги по всему миру в кратчайшие сроки", — заявил глава компании Neeco Давид Патек (David Patek). Компания имеет свои филиалы в США, Великобритании, Франции, России, Индии, Сингапуре и Гонконге.

Поэтому организация работы новых операционных подразделений в Нью-Йорке, Праге, Мумбае, Каире и Мехико в течение месяца является выполнимой задачей для компании Neeco. Возможность исполнения заказов в сжатые сроки частично обеспечивается благодаря использованию компанией Neeco уникальной системы централизованного управления, позволяющей обслуживать клиентов по принципу "единого окна".

"Это означает, что клиентам не приходится иметь дело с различными ИТ-специалистами или местными поставщиками, разбросанными по всему миру. В компании Neeco действует специализированное подразделение, выполняющее роль службы "единого окна" по всем проектам, охватывающей множество стран", — рассказывает менеджер по предоставлению услуг компании Neeco Ладислав Бака (Ladislav Baca).

В течение месяца компанией оборудовано 53 дипломатических объекта особой категории

Во всех международных проектах наиболее трудоемкой частью считается стадия их реализации, которая зачастую протекает в существенно различающихся условиях. "Необходимо знать особенности стран, в которых реализуются проекты. Это возможно только при наличии партнерских взаимоотношений с местными поставщиками. Это основа нашего успеха", ― заключает старший системный архитектор компании Neeco Петр Оправил (Petr Opravil).

В результате компания Neeco успешно осуществила поставку и монтаж около 1000 единиц оборудования на 53 дипломатических объектах особой категории по всему миру в интересах министерства иностранных дел хорошо известной арабской страны. Несмотря на то что всем специалистам компании Neeco приходилось заранее оформлять допуск в службе безопасности, что обусловлено особенностями работы дипломатических представительств, монтажные работы на каждом объекте занимали всего около одной недели.

О компании Neeco Global ICT Services

Компания Neeco входит в число ведущих мировых поставщиков телематических услуг связи и комплексных системотехнических решений. Она предоставляет клиентам поддержку, необходимую для ведения их деятельности, начиная с консультационных, технических и вспомогательных услуг и заканчивая полным комплексом услуг удаленного управления. Ее клиентами являются международные телекоммуникационные компании TATA Communications, Vodafone и NTT, а также другие транснациональные корпорации. Штаб-квартира компании Neeco Global ICT Services находится в Чешской Республике. Более подробная информация о компании Neeco представлена на ее сайте по адресу: www.neeco.com

Инфографика — https://mma.prnewswire.com/media/1161861/Neeco_expansive_coverage_Infographic.jpg

За более подробной информацией обращайтесь к Мартине Адамковой (Martina Adamcova), тел.: +420 728 918 562, эл почта: martina.adamcova@neeco.com.