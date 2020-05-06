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Компания Hamamatsu представила новую камеру sCMOS - ORCA-Fusion BT

БРИДЖУОТЕР (BRIDGEWATER), Нью-Джерси, 6 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Десять лет назад появление научных камер CMOS (sCMOS) стало настоящим прорывом в сфере микрофотографии.

Сегодня компания Hamamatsu Photonics представляет новый продукт «эволюции» ведущего отраслевого бренда ORCA – ORCA-Fusion BT.

Новая камера наследует безупречные характеристики предыдущего поколения устройств ORCA-Fusion, - сверхнизкий шум считывания, однородность ПЗС-матрицы, высокую кадровую частоту, - что в сочетании с повышенной квантовой эффективностью и утонением с тыльной стороны позволяет новой разработке достигать максимальных высот производительности.

Истинная "красота" ORCA-Fusion BT заключается в функциональных возможностях комбинации исключительных показателей детекции и сбора фотоновых данных. Вы сможете «поймать» самые слабые сигналы, получить визуально ошеломляющие изображения с высоким соотношением сигнала и шума из наименьшего числа фотонов, захватывать ранее неуловимые временные явления и с уверенностью выполнять самые сложные вычисления.

Камера ORCA-Fusion BT представляет собой принципиально новую разработку, ориентированную на проведение самых сложных визуальных экспериментов, однако устройство прекрасно подойдет для любых прикладных сценариев, требующих однородности, квантовой эффективности и высокого соотношения сигнала к шуму.

Для получения дополнительной информации об ORCA-Fusion BT, включая расценки и сроки поставки, обращайтесь к Hamamatsu Corporation по номеру 1-800-524-0504 или посетите наш веб-сайт https://www.hamamatsucameras.com.

О компании Hamamatsu Corporation 
Hamamatsu Corporation - североамериканский филиал японской компании Hamamatsu Photonics K.K., ведущего производителя устройств для генерирования и измерения инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. В ассортименте компании представлены фотодиоды, кремниевые фотоумножители, трубки фотоумножителей, научные источники излучения, инфракрасные детекторы, датчики изображений, спектрометры и камеры. Материнская компания специализируется на развитии отрасли фотоники посредством обширных НИОКР. Подобная корпоративная философия позволяет предприятию создавать сверхсовременные продукты, используемые в научных, промышленных и коммерческих сценариях по всему земному шару.

Информация, предоставленная корпорацией Hamamatsu, считается надежной. Однако мы не несем никакой ответственности за возможные неточности или упущения. Оставляем за собой право вносить изменения в спецификации устройств без дополнительных уведомлений.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Контактная информация для представителей СМИ: департамент маркетинговых коммуникаций, Hamamatsu Corporation, 360 Foothill Road, Bridgewater, New Jersey 08807 (Бриджуотер, штат Нью-Джерси), тел.: (908) 231-0960 / факс: (908) 231-1218, Email: marcom@hamamatsu.com

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