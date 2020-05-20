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Исследование: данные портативных смарт-устройств помогают прогнозировать развитие пандемии

Результаты научных изысканий подтверждают ведущую роль носимой электроники в раннем предупреждении о вспышках эпидемических заболеваний и других кризисах в области здравоохранения

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 20 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- В новейшей статье под названием Learning from Large-Scale Wearable Device Data for Predicting Epidemics Trend of COVID-19 (Новые уроки: как масштабные массивы данных от носимых устройств помогают прогнозировать тенденции развития эпидемии COVID-19), опубликованной в специальном выпуске[1] научного журнала[2], компания Huami проиллюстрировала возможности портативных электронных девайсов с точки зрения контроля за состоянием здоровья пользователей, а также доказала их важнейшую роль в раннем предупреждении о вспышках эпидемических заболеваний и других чрезвычайных ситуациях в сфере здравоохранения как источников актуальной аналитической информации для формирования масштабных систем эпидемического контроля и повышения эффективности общественного медицинского мониторинга [3].

Авторы исследования[4], проводившегося при поддержке Huami Corporation, разработали прогностическую модель с использованием больших данных и алгоритмов искусственного интеллекта. Эта модель представляет собой новый метод прогнозирования тенденций дальнейшего развития эпидемии COVID-19. 

В строгом соответствии с требованиями политики конфиденциальности Huami специалисты компании осуществили сбор данных о сердечном ритме, физической активности, сне и других физических параметрах пользователей носимых устройств, способствующих раннему выявлению симптомов заболевания. Обезличенные данные датчиков 1,3 млн гаджетов Huami за период с 1 июля 2017 года по 8 апреля 2020 года были получены с соблюдением надлежащих мер информационной безопасности. Все пользователи были уведомлены о том, что деиндентифицированные информация, собранная с помощью их устройств, может быть использована в ходе научных изысканий[5].

Результаты исследования показали, что при повышении температуры тела на 1°C пульс учащается приблизительно на 8,5 ударов в минуту[6]. Исходя из этого, данные о росте ЧСС под влиянием лихорадки у пациентов с COVID-19 или гриппозными заболеваниями могут использоваться в качестве отправной точки для детекции физиологических отклонений.

Критериями таких отклонений в ходе исследования Huami стали 1,5 единицы стандартного отклонения показателя частоты сердечных сокращений по сравнению со средним индивидуальным показателем за 5 дней подряд, а также отклонение продолжительности сна не менее чем на 0,5 единиц от среднего индивидуального значения.

Результаты анализа прогностической модели показывают, что кривые прогнозирования масштабов распространения вируса в китайских городах Ухань, Пекин, Шэньчжэнь, Хэфэй и Нанкин демонстрировали ясно выраженные пиковые показатели вспышки, совпадавшие по времени с ухудшением эпидемической ситуации в каждом из этих городов.

Рассматривая статистику на примере Уханя, уровень заражения, спрогнозированный моделью, достиг максимальных значений 28 января этого года в то время, как реальный пик числа новых случаев коронавируса (почти 2 000 человек) наблюдался 7 февраля.  Спрогнозированный пик заболеваемости наступил на 10 дней раньше зафиксированного официальной статистикой.

Учитывая задержку, наблюдающуюся между фактическим инфицированием и манифестацией первых симптомов COVID-19, результаты, полученные с помощью прогностической модели, соответствуют данным ретроспективного исследования нового коронавируса, проведенного Китайским центром по контролю заболеваемости[7].

 Расширенные усилия по борьбе с COVID-19 и контролю за состоянием здоровья людей 

Кроме проведения специализированных научных исследований компания Huami продолжает наращивать усилия по реализации своей основной миссии - Connect Health with Technology (объединению здравоохранения и передовых технологий). За весь период пандемии предприятие безвозмездно передало нуждающимся регионам медицинские товары и оборудование на сумму 11,5 млн юаней.

В стремлении внести дополнительный вклад в глобальную противоэпидемическую борьбу собственный бренд Huami Amazfit приступил к разработке прозрачной защитной маски N95 под названием Amazfit AERI. Этот концептуальный продукт может похвалиться прозрачным антизапотевающим покрытием в матовой светопропускающей рамке. Подобная прозрачная маска не скрывает эмоции и выражения на лицах людей, упрощая тем самым процесс социального дистанцирования и позволяя разблокировать телефоны с помощью Face ID. Инновационная разработка Amazfit AERI обладает функцией самоочистки и может использоваться в течение нескольких недель. В апреле этого года бренд представил ультрасовременную новинку - смарт-часы Amazfit X с изогнутым экраном AMOLED и бескнопочной конструкцией. Средства на разработку гаджета были собраны посредством краудфандинга. 

В рамках борьбы с COVID-19 компания Huami в сотрудничестве с Китайским национальным центром клинических исследований в области респираторных заболеваний (NCRCRD) и Гуандунским Наньшаньским институтом медицинских инноваций во главе с д-ром Чжун Наньшанем (Nanshan Zhong) учредили совместную лабораторию носимых смарт-устройств. С помощью технологий портативной электроники и мощных вычислительных алгоритмов Huami, а также платформы больших данных NCRCRD специалисты совместной лаборатории будут разрабатывать решения для содействия в последующем уходе и контроле за состоянием выздоровевших пациентов c COVID-19.

[1] Cognitive Modeling of Multimodal Data Intensive Systems for Applications in Nature and Society (COMDICS) (Когнитивное моделирование комбинированных информационно емких систем для прикладных сценариев в обществе и природной среде)

[2] Discrete Dynamics in Nature and Society (Дискретная динамика в обществе и природной среде) (https://www.hindawi.com/journals/ddns/2020/6152041

[3]Носимые устройства Huami не являются приборами медицинского назначения и не предназначены для диагностики или мониторинга за какими-либо физическими состояниями или заболеваниями.

[4] Доступность данных: в связи с требованиями к конфиденциальности пользовательских данных упомянутые в данном пресс-релизе сведения от портативных датчиков не подлежат дальнейшему разглашению. В научно-педагогических целях при условии заключения соответствующего соглашения возможно предоставление деидентифицированных региональных статистических данных.
Конфликт интересов: авторы отрицают наличие конфликта интересов в связи с публикацией данной статьи.

[5] Ссылка на первоисточник: https://www.hindawi.com/journals/ddns/2020/6152041

[6] По данным исследования взаимосвязи между лихорадкой и сердечным ритмом. Л. Фауст, К. Фельдман, С.М. Мэттингли и др. "Отклонения нормального времени отхода ко сну связано с краткосрочным учащением сердцебиения в состоянии покоя" (L. Faust, K. Feldman, S. M. Mattingly et al., "Deviations from normal bedtimes are associated with short-term increases in resting heart rate"), Npj Digital Medicine, том 3, номер 1, стр. 1–9, 2020.

[7] The New England Journal of Medicine (NEJM): https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316​​​​​​ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЛЮ Юнья (LIU Yunya), +86-159-9965-8480

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