У ботанических садов России появился главный портал

Москва, 21 мая. Свою работу начал портал BOTSADY.ru (Ботсады.рф) – ресурс, целью которого является поддержка и развитие ботанических садов России. Каждый день на портале публикуются актуальные новости ботсадов, интервью с известными учеными, селекционерами и экологами, полезные советы от ботаников, агрономов, ландшафтных дизайнеров.

На интерактивной карте можно найти информацию обо всех ботанических садах России, а в ближайшее время там появятся карточки всех 2500 ботанических садов мира.

Продюсером проекта выступил известный российский медиа-менеджер Филипп Гуров. Под его руководством были созданы такие проекты, как История.рф и Культура.рф. За создание и открытие последнего Гуров награжден Благодарностью министра культуры Российской Федерации. Новый стартап может стать не менее успешным – плановая ежемесячная аудитория превышает 1 млн человек. Объем первоначальных инвестиций в проект, вложенных учредителями, составил чуть более 10 млн рублей.

В оформлении портала участвовала Наталья Алаторцева – один из самых известных российских ботанических художников, а техническую реализацию осуществляет коммуникационная группа "Гуров и партнеры". В ближайших планах открытие специального детского раздела, размещение материалов для волонтеров и научных работников. А уже летом заработают онлайн-школа с лекциями лучших российских специалистов-ботаников, садовых практиков, ландшафтных дизайнеров и художников ботанического искусства.