Компания CECEP Solar Energy Technology осваивает новые модели поставок продукции за рубеж

ЧЖЭНЬЦЗЯН (ZHENJIANG), Китай, 22 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Демонстрируя активное стремление осваивать новые модели сбыта продукции на зарубежных рынках, компания CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Co., Ltd. заключила партнерское соглашение с Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) Co., Ltd. В ходе церемонии подписания документа 18 мая этого года глава правления CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) Ли Цзиннань (Li Jingnan) торжественно вручил генеральному директору компании-партнера Гэ Сянлинь (Ge Xianglin) памятный знак, подтверждающий статус Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) как агентства по сбыту солнечных модулей чжэньцзянского предприятия за пределами КНР.

На сегодняшний день CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) уже добилась значительных успехов на нескольких развивающихся рынках, особенно на Филиппинах, в Индии и Южной Корее. Заключение лицензионного соглашения является частью стратегического плана компании по расширению зарубежных каналов сбыта и увеличения доли своего присутствия на мировой арене. Как отметил г-н Ли: «В сегодняшнем глобализованном мире установление стратегических партнерских связей, обмен информацией и совместное создание инноваций представляются вполне естественной моделью развития для любого предприятия. Благодаря успешному сотрудничеству с Zhongshi Solar Energy Saving & Resources (Jiangsu) на протяжении прошлого года, мы смогли достичь синергии в вопросах расширения границ нашего рынка, повышения уровня узнаваемости нашего бренда и технологической модернизации производства. Сегодняшнее лицензионное соглашение наглядно демонстрирует наше стремление углублять существующее стратегическое партнерство».

Наращивая собственные конкурентные преимущества, компания CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) реализует проект модернизации базы по производству солнечных элементов и модулей для выпуска изделий типоразмера 166-185 мм. Кроме того, для удовлетворения постоянно изменяющегося рыночного спроса, предприятие планирует построить новый высокопроизводительный, интегрированный интеллектуальный производственный комплекс, оптимизировать собственную платформу промышленного Интернета, внедрить технологии интеллектуальной обработки данных в процесс обслуживания клиентов, а также разработать платформу комплексного управления стоимостью (ТСМ) с возможностями смарт-мониторинга и оперативного анализа информации на всех этапах производственного процесса. Все эти начинания направлены на превращение компании в интегрированного провайдера продуктов и сервисов.

Значительные последствия пандемии COVID-19 для глобального рынка побудили CECEP Solar Energy Technology (ZhenJiang) искать решения для новых проблем путем формирования новых факторов роста и создания инноваций, невзирая на всемирный кризис.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Инь Июй (Yiyu Yin), +86-181-1895-8096