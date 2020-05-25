JA Solar представит новую линейку фотоэлектрических модулей на онлайн-выставке

ПЕКИН (BEIJING), 25 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar ("компания"), ведущий производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, представит свои новейшие разработки на онлайн-выставке (http://vrt.omaten.com/tour/59562482d046f253), которая состоится 25 мая в 10:00 по пекинскому времени.

Мероприятие призвано компенсировать разочарование клиентов, вызванное переносом первоначально запланированной на май выставки SNEC PV Power Expo из-за пандемии COVID-19.

Выставка будет проходить в режиме виртуальной реальности (ВР): посетители смогут осматривать выставочный стенд и представленные на нем продукты под углом 360 градусов.

Производитель фотоэлектрического оборудования, зарегистрированный на Шэньчжэньской фондовой бирже, продемонстрирует полный спектр солнечных модулей, включая изделия системы 450 Вт+ и новый сверхпроизводительный PV-модуль DeepBlue 3.0 с выходной мощностью на уровне до 525 Вт+.

В ходе мероприятия специалисты JA Solar расскажут о преимуществах продукции компании и ответят на вопросы публики. С подробной спецификацией модулей в формате видео и изображений можно будет ознакомиться по запросу.

Глава правления и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Jin Baofang) прокомментировал: "Наша компания стремится к глобальному развитию и в последние годы заметно нарастила свое присутствие на международных рынках. JA Solar прилагает все усилия к созданию первоклассных продуктов и сервисов. Наша онлайн-выставка поможет клиентам из самых различных сфер и часовых поясов ближе познакомиться с продукцией JA Solar. Мы и дальше будем искать новые пути для повышения качества обслуживания наших клиентов по всему земному шару".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1171961/JA_Solar.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), +86-10-63611888-1698, bj.sunxr@jasolar.com