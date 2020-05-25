Глава КНР пообщался с национальными политическими консультантами из экономического сектора

ПЕКИН (BEIJING), 25 мая 2020г. /PRNewswire/ -- Как сообщает международный канал CGTN, глава КНР Си Цзиньпин пообщался с национальными политическими консультантами из экономического сектора в рамках 13-го съезда Всекитайского комитета народного политического консультативного совета КНР.

В ходе встречи, состоявшейся субботним утром, Си Цзиньпин призвал экспертов искать возможности на фоне экономического кризиса и в полной мере раскрывать потенциал Поднебесной как крупнейшего рынка мира.

Глава государства дал свои рекомендации и инструкции национальным политическим консультантам по вопросам экономики, а также обсудил с ними актуальные вопросы сектора.

Си Цзиньпин призвал участников встречи приложить все усилия к созданию умеренно процветающего общества и искоренению бедности.

Создание экономики открытого мира

По словам г-на Си, экономика Китая переживает решающий период трансформации моделей развития и структурной оптимизации, демонстрируя хорошие перспективы.

С другой стороны, генеральный секретарь ЦП КПК отметил, что китайский экономический сектор сталкивается с давлением и трудностями в структурном, институциональном и циклическом аспектах, и пандемия СOVID-19 также нанесла заметный удар по экономике.

Глава государства подчеркнул необходимость комплексного, рационального анализа экономической ситуации страны с точки зрения долгосрочной перспективы и мер, необходимых для создания экономики открытого мира.

По мнению Си Цзиньпина, дополнительный стимул для экономического роста дают продвижение научно-технологических инноваций и ускоренное развитие стратегических отраслей промышленности и бизнеса, включая цифровую экономику, умное производство и разработка новых материалов.

Председатель КНР также отметил устойчивость китайской экономики и наличие достаточного политического инструментария для стабилизации экономического роста.

Сельское хозяйство, частный бизнес и трудоустройство

Си Цзиньпин сделал акцент на основополагающей роли сельского хозяйства, важности поддержки частного бизнеса и обеспечения рабочих мест.

Призвав к дополнительным усилиям по развитию сельскохозяйственного сектора, глава государства отметил, что страна подобных масштабов с населением в 1,4 млрд человек не может игнорировать фундаментальное значение сельского хозяйства для обеспечения стабильного социально-экономического развития.

Благодаря бесперебойным поставкам зерновых и других базовых сельскохозяйственных продуктов, Китаю удалось сохранить социальную стабильность на фоне пандемии. Однако вопрос искоренения бедности в сельских районах страны по-прежнему стоит достаточно остро.

Г-н Си призвал представителей частного сектора решительно преодолевать трудности и искать новые возможности для роста в столь непростой для всех период.

Согласно отчету о работе правительства, поданном в пятницу на рассмотрение законодательного органа КНР, государство продолжит создавать условия для развития частного бизнеса и обеспечивать предпринимателям равный доступ к производственным факторам и политической поддержке.

Что же касается обеспечения трудоустройства, Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения КНР помогло 10 000 центральных и региональных предприятий нанять почти 500 000 сотрудников для стабильного выпуска изделий медицинского назначения и товаров повседневного потребления в первой половине текущего года.



Национальная программа страхования на случай безработицы позволила более чем 3 млн предприятий получить возмещение в размере 38,8 млрд юаней (5,48 млрд долл. США) и обеспечила реальную помощь почти 81 млн работников по всей стране.

Ознакомьтесь с текстом оригинальной статьи: https://news.cgtn.com/news/2020-05-23/Xi-visits-political-advisors-joins-discussion-at-annual-session-QISQwuLx8A/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=upt-fxIiWwo

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цзян Сыминь (Jiang Simin), jiang.simin@cgtn.com